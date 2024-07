ENTREVISTA ¬ ¿Por qué Mayer no hizo campaña? ¿Tomó curso del Fisgón?: Catrina Norteña

Rafael Barajas “El Fisgón”, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, cuestionó hace unos días el papel “de falsa bandera” que, según él, ha jugado la Catrina Norteña. La cuenta anónima de X ha criticado al bailarín Sergio Mayer porque, habiéndose identificado de derecha, tiene una diputación plurinomonal por la izquierda. “¿Cómo es posible que dejamos que toda la conversación dentro de la izquierda sea manejada por una cuenta anónima”, preguntó “El Fisgón” en entrevista con “Los Periodistas”. La Catrina ha decidido responder aunque, advierte, quiere mantenerse en el anonimato “como V de Vendetta”.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– Después de disculparse porque está en Disneylandia, la persona detrás de la cuenta La Catrina Norteña empezó a responder preguntas. “Anímese y cuando se anime, avíseme. Una entrevista profesional, con respeto”, le ofrecí. No era la intención que la entrevista se diera por escrito. Pero así funcionó. Así lo decidió la persona aludida por miles de cuentas y algunas de ellas poderosas, como la de Rafael Barajas “El Fisgón”.

#FueraMayerDeMorena

Le dijo el @fisgonmonero a @paezvarela que soy una cuenta de bandera falsa y que ahora me dedico a atacar a Morena. Les dejo unos tuits de Diciembre y Enero en donde critico a los Chapulines y a personajes Anti-AMLO y tuits así míos debe de haber más de 100.… pic.twitter.com/4B47tmLEEC — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 4, 2024

Entonces dijo:

—Lo que sí le puedo decir es que la cuenta es solo mía.

—¿Usted vota izquierda? —le pregunté.

—Sí, claro. En mi perfil está la boleta con la que voté en junio —dijo.

#ClaudiaPrimeraPresidenta

🚨 CON MI VOTO TE DIGO GRACIAS @lopezobrador_ Por regresarnos la Dignidad, por darnos Bienestar Económico y por poner en Alto el nombre de México en el Mundo. Con mi voto te digo Gracias @Claudiashein por prometer seguir el Legado de AMLO y darle… pic.twitter.com/WPxNLoKYOa — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) June 2, 2024

Y sin pregunta de por medio, escribió:

—No soy Julieta [Villana], no estoy en ningún partido ni recibo dinero de nadie.

—¿Por qué el anonimato?

—Por lo mismo que lo hago sólo por hobby y no vivo de la política. Abrí la cuenta en pandemia. Sólo por curiosidad.

—¿Qué opina del poder que tiene su cuenta?

—Pues que no es mío sino de toda la gente que me apoya. Hice grupos y mucha gente apoya a la izquierda. El secreto es reconocer a la gente. Darle un rt. Un comentario.

—¿Qué opina de los que dicen que usted venderá su cuenta más adelante? ¿Le han ofrecido dinero?

—Pues no me convendría porque desde septiembre la cuenta empezó a monetizar —respondió la Catrina Norteña y compartió varios reportes de pago que no se compartirán para respetar su derecho a la privacidad–. Hay mucha gente en Twitter que no son políticos ni periodistas y se creen twitstars y nunca se preocupan por dar un like o un RT.

#FueraMayerDeMorena

🚨 Aquí les dejo al @fisgonmonero y a @PM_Navegaciones como en este Febrero @_LizVilchis mencionaba mi cuenta, la de @epigmenioibarra y la de @SinLinea_Mx como las que más defendían a la 4T. Pero ahora resulta que solo por hacer críticas constructivas en… pic.twitter.com/O97ChrU0gq — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 4, 2024

—¿Desde cuándo es obradorista y por qué?

—Desde el 2010 que vi que la campaña de [Felipe] Calderon era una farsa. Yo por los medios creí que Calderon era un buen Presidente. Pero ya con los medios alternativos supe que no y que AMLO había hecho mucho en la CDMX. Para mí El Norte y El Universal eran mi Biblia. Y La Jornada en el norte del país era vista como cosas de comunistas. Yo a [Sergio] Mayer y a los chapulines les di con todo desde la precampaña. Y vi sus programas. Como ustedes, [que] también criticaron a los Hank y Grupo Atlacomulco.

—¿Por qué cree usted que “El Fisgón” enfocó en usted la reacción negativa que ha tenido por el tema Sergio Mayer?

—De “El Fisgón”: es una Caja China.

—Cuénteme más de eso. Qué significa “Caja China” para usted.

—Tipo chivo expiatorio para quitar la presión de Mario Delgado y Sergio Mayer. Es desviar el meollo del asunto. Que es porque le dan una pluri a alguien que no representa a la 4T y que cuando hizo como Diputado lo hizo con las patas.

#FueraMayerDeMorena

Aquí el problema es que en el 2018 se le dio una oportunidad a @SergioMayerb y durante 3 años como diputado se pasó en contra de la 4T, así que en el 2021 cuando se quiso reelegir recibió un tremendo voto de castigo y perdió por más de 25 puntos. Si el… pic.twitter.com/eauUBHjKIZ — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 1, 2024

—¿Cuál es el meollo, Catrina?

—¿Quién le dio la pluri [a Sergio Mayer]? ¿A cambio de qué? Porque no hizo campaña como los demás candidatos pluris. ¿Tomó el curso de formación de ‘El Fisgón’?

—¿Siente que traicionan al movimiento lopezobradorista cuando entregan pluris a personajes que no están identificados con la 4T, como Mayer?

—Claro.

—Y cuando nominan a gente como Rommel [Pacheco], Shamir Fernández Hernández, de Torreón, que votaron en contra de la Reforma Eléctrica.

—Catrina, voy a leer este cuestionario más tarde hoy, en vivo, y voy a retirar lo de la monetización [las imágenes que me envió] para proteger sus datos personales y sensibles y tampoco voy a mostrar la foto de Disney que me mandó, a menos de que usted quiera que la muestre.

—Sí, por favor. Eso es personal.

#FueraMayerDeMorena

Por favor den un 🔁 si quieren que el @PartidoMorenaMx, @mario_delgado y @CitlaHM le regrese la diputación robada a Luis Flores Morales, que se había ganado en la tómbola ante los ojos del mundo, o pongan un ❤️ si quieren que se la quede el traidor Anti-AMLO… pic.twitter.com/1uMDp5Uz5T — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 2, 2024

Hizo una pausa.

—Sólo una última cosa. Muchos políticos de la 4T y personalidades me han escrito.

—¿Como quiénes? ¿Qué le piden?

—Me han escrito muy amablemente para darme las gracias por algún tuit. Y también me piden favores; si les puedo dar un RT o comentario. O hasta me mandan info de la derecha. Para que yo los apoyé. Y yo siempre los apoyo porque para mí es un orgullo poder poner mi granito de arena. Y lo continuaría haciendo y lo haré con mucho gusto y no he cobrado ni un peso. Y sí me molesta que más del 95 por ciento de mis tuits sean a favor de la 4T y que sólo se fijen en los tuits de crítica de lo de Sergio Mayer y justo después de las elecciones.

—¿Apoyará a Claudia?

—Claro que apoyaré a Claudia. Es un orgullo que una mujer tan preparada, tan inteligente y comprometida con el pueblo sea nuestra Presidenta electa. Igual y va a sonar muy cursi pero quiero que mi cuenta siga siendo anónima; así como la máscara de un luchador o la de V de Vendetta. Y que así cualquier persona se pueda identificar conmigo aunque tenga solo un seguidor. Porque muchas me mandan mensaje directo. Que les ayude porque tienen un familiar en el IMSS. Y siempre les digo que sí, que ellos me manden su tuit y que yo con gusto lea daré RT y haré un comentario. Por eso también es que la gente apoya mucho a mi cuenta. Porque, aunque sea con poco, pero sí les doy atención.

—El personaje de “V por Vendeta” era un anarquista. ¿Usted qué estudió, Catrina? O bueno, ¿qué lee?

—Sí, estudié en el extranjero también y eso me ha ayudado mucho a ver las cosas desde otra perspectiva. No soy anarquista. De la V de Vendetta es más que nada lo del anonimato.

—Disfrute Disney. Anímese y grabamos.

Alejandro Páez Varela https://www.sinembargo.mx/author/alejandro Periodista, escritor. Es autor de las novelas Corazón de Kaláshnikov (Alfaguara 2014, Planeta 2008), Música para Perros (Alfaguara 2013), El Reino de las Moscas (Alfaguara 2012) y Oriundo Laredo (Alfaguara 2017). También de los libros de relatos No Incluye Baterías (Cal y Arena 2009) y Paracaídas que no abre (2007). Escribió Presidente en Espera (Planeta 2011) y es coautor de otros libros de periodismo como La Guerra por Juárez (Planeta, 2008), Los Suspirantes 2006 (Planeta 2005) Los Suspirantes 2012 (Planeta 2011), Los Amos de México (2007), Los Intocables (2008) y Los Suspirantes 2018 (Planeta 2017). Fue subdirector editorial de El Universal, subdirector de la revista Día Siete y editor en Reforma y El Economista. Actualmente es director general de SinEmbargo.mx @paezvarela