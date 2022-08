VIDEO: Caída de rayo en inmediaciones de Casa Blanca en EU deja 2 muertos y 2 heridos

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) – Al menos dos personas murieron y otras dos se encuentran heridas de gravedad después de la caída de varios rayos el pasado jueves en las inmediaciones de la Casa Blanca, confirmaron este viernes fuentes policiales a la cadena CBS.

Los fallecidos han sido identificados como James y Donna Mueller, de 76 y 75 años y naturales de Wisconsin, que murieron electrocutados mientras paseaban por el parque Lafayette que se encuentra enfrente de la residencia del presidente norteamericano, Joe Biden.

NEW: Our @fox5dc cameras caught the lightning strike that may have caused the injuries near the White House. Clearly hits either the ground or nearby tree. You can see the sparks on the ground after the contact. NEVER shelter under a tree during a storm. Lightning can be deadly! pic.twitter.com/ZCCDzRXMEJ

— Mike Thomas (@MikeTFox5) August 5, 2022