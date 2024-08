Reforma a la Ley Electoral podría corregir usurpación de candidaturas indígenas: AMLO

Ciudad de México, 05 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes tener más cuidado al proponer candidaturas indígenas genuinas y que no haya simulación, luego de que en su conferencia de prensa abordara el caso de Néstor Caramillo, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien se aprovechó de las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener una candidatura indígena para el Senado, a pesar de no pertenecer a un pueblo originario. El mandatario sostuvo que al impulsar una reforma a la Ley Electoral podrían corregirse esos errores.

“Hay la posibilidad de hacer una Reforma Electoral y tener más cuidado para que los representantes de las culturas, representantes de jóvenes, de los que tienen posibilidad de inscribirse como candidatos , pues sean auténticos . Que no haya simulación . Eso se puede corregir hacia delante”, dijo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Como respuesta a una pregunta de la prensa, el mandatario mexicano aclaró que el proceso electoral está por concluir y que ya no es posible hacer nada en dicho caso, pero que posteriormente se podrá buscar una Reforma Electoral. Néstor Caramillo, cercano a Alejandro Moreno Cárdenas, va a ser Senador en la primera minoría a pesar de las protestas de miembros de El Molino, en el municipio de Zacapoaxtla, que desconocieron a Caramillo como integrante de su comunidad.

“Estamos por finalizar el proceso electoral. Ya está por llevar a cabo la calificación de las elecciones el Tribunal Electoral. Ya no se podría hacer nada por el momento, pero sí hay una iniciativa a la Ley Electoral, y puede cuidarse que se cumplan los requisitos y que no haya falsedad. También en el caso de los candidatos migrantes, mujeres y hombres. Y poder actuar con honestidad. Que los partidos cumplan”, apuntó.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, las acciones afirmativas son medidas especiales y específicas implementadas de manera temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación o desventaja, como lo son personas indígenas, migrantes o de la comunidad LGBTTTIQ+.

La usurpación y simulación de candidaturas que provienen de dichas acciones no es algo nuevo. En las elecciones intermedias de 2021, Óscar Daniel Martínez Terrazas, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a una diputación federal por Morelos, reconoció que obtuvo la candidatura reservada para los pueblos indígenas, a pesar de no pertenecer a un pueblo originario. Además, este fraude no se limita sólo hacia integrantes de los pueblos originarios, sino que se ha extendido también a las candidaturas de otros sectores vulnerables.

El 28 de junio, por ejemplo, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dio a conocer que inició una investigación para deslindar responsabilidades en el caso de ocho presidencias municipales, que por principio de paridad de género en esa entidad correspondían a mujeres, pero que fueron otorgadas a hombres, quienes se autoadscribieron como mujeres transgénero sin serlo.

-Con información de Nora Nancy Gaspar Reséndiz.