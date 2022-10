AMLO critica propuesta de Parlamento Europeo para que Zelenski reciba Nobel de Paz

Varios miembros del Parlamento Europeo han pedido que el comité que otorga el Nobel de la Paz reconozca al Presidente Volodímir Zelenski y al pueblo ucraniano por su resistencia a la invasión rusa, algo que este miércoles fue criticado por el Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo/AP).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este miércoles que el Parlamento Europeo haya propuesto a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, como candidato al Premio Nobel de la Paz.

“Con todo respeto, el Parlamento Europeo proponiendo como candidato al [Premio] Nobel de la Paz al Presidente de Ucrania. Independientemente, si participamos a favor de uno o de otro. ¿Cómo uno de los actores en el conflicto de la guerra va a recibir el Nobel de la Paz?”, expresó el mandatario mexicano durante su rueda de prensa matutina.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal cuestionó si no había más personas que fueran candidatas por el premio de paz: “¿Qué no hay otros que luchan por la paz? ¿Por qué no el Papa Francisco? O el mismo director de la ONU y debe haber muchos más. Ah, pero son esos organismos los que se han dedicado a cuestionarnos”, acusó.

El pasado 17 de septiembre Mykhailo Podoliak, asesor del Jefe de la Oficina de Volodímir Zelenski, criticó el plan de paz global para una tregua de al menos cinco años entre Rusia y Ucrania propuesto por el Presidente López Obrador.

El hecho ha ocasionado pequeños roces entre ambas naciones, ya que el mandatario mexicano ha respondido a los comentarios diciendo que “desechan [su propuesta] debido a sectarismos o intereses de élite”.

La temporada de los Premios Nobel se acerca en momentos en que la invasión rusa de Ucrania ha puesto fin a décadas de paz casi ininterrumpida en Europa y ha generado el riesgo de un desastre nuclear.

Los galardones de paz y literatura están al alcance de una audiencia global y las distinciones—o las omisiones percibidas— suelen provocar fuertes reacciones emocionales.

Varios miembros del Parlamento Europeo han pedido que el comité que otorga el Nobel de la Paz reconozca al Presidente Volodímir Zelenski y al pueblo ucraniano por su resistencia a la invasión rusa.

Si bien es comprensible, “la elección es improbable, porque el comité Nobel tradicionalmente otorga el premio a quienes ponen fin a los conflictos, no a quienes los lideran”, dijo Dan Smith, director del Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz de Estocolmo.

Smith cree que los candidatos más probables son los que combaten el cambio climático o el Organismo Internacional de Energía Atómica, quienes los ha recibido antes. Esta vez se reconocerían sus esfuerzos para prevenir una catástrofe radiactiva en la planta nuclear de Zaporiyia, en medio de los combates en Ucrania y su trabajo contra la proliferación nuclear.

Pocos hubieran apostado que lo recibiría Abdulrazak Gurnah, nacido en Zanzíbar y radicado en Gran Bretaña, cuyas obras exploran los impactos personales y sociales del colonialismo, así como la migración.

Gurnah es apenas el sexto Nobel de literatura nacido en África y el premio ha recibido críticas frecuentes por concentrarse excesivamente en escritores europeos y norteamericanos. Además, de los 118 galardonados, sólo 16 son mujeres.

Un candidato evidente es el novelista indio y activista por la libertad de expresión Salman Rushdie, quien pasó años bajo protección desde que los ayatolás iraníes lo condenaron a muerte por su novela de 1988 “Los versos satánicos”. Rushdie, de 75 años, fue herido gravemente en agosto durante un festival en el estado de Nueva York.

La lista de candidatos incluye al keniano Ngugi Wa Thiong’o, el japonés Haruki Murakami, el noruego Jon Fosse, la antigüeña Jamaica Kincaid y la francesa Annie Ernaux.