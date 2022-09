“Me pusieron del lado de Rusia”: AMLO acusa que distorsionaron plan de tregua mundial

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que su propuesta para la paz entre Rusia y Ucrania fue distorsionada, por lo que “lo pusieron de lado de Rusia“, y recordó que su supuesta relación con el Kremlin no es algo nuevo, sin embargo, recalcó que nunca estará a favor de los invasores.

Durante su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo federal expuso que quienes le inventan una falsa postura son “sectarios” o quienes “defienden al Gobierno de Estados Unidos en todo“. Sin embargo, consideró que esta desinformación se debe a una desinformación de las agencias de comunicación y esto se termina ocupando como “espionaje malo”.

Y agregó: “Pero es lo mismo. Quienes defienden al Gobierno de Estados Unidos en todo, hasta de manera oficiosa, inventan o les dan mal la información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas, porque no crean ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles. Muchas veces no es inteligencia, es espionaje y malo. Entonces inventan y esto les ha pasado a los espías de las grandes potencias o a las agencias de las grandes potencias, a los que se dedican al espionaje porque a veces por sus crisis económicas, políticas, que también padecen las grandes potencias económicas, se desordenan todos sus sistemas de información. Empiezan a hablar de una fuente muy cercana, de muy buena fuente y esta buena fuente es la más citada de todas las fuentes”.

"Peacemakers" who use war as a topic for their own PR are causing only surprise. @lopezobrador_, is your plan to keep millions under occupation, increase the number of mass burials and give Russia time to renew reserves before the next offensive? Then your "plan" is a 🇷🇺 plan.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 17, 2022