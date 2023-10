El escritor noruego Jon Fosse es reconocido con el Nobel de Literatura por su prosa

Por David Keyton y Mike Corder

ESTOCOLMO, 5 de octubre (AP).— El escritor noruego Jon Fosse fue reconocido el jueves con el Premio Nobel de Literatura por unas obras de teatro y una prosa que “dan voz a lo indescriptible“, según la Academia Sueca.

Su obra está enraizada “en el lenguaje y la naturaleza de su origen noruego”, dijo Anders Olsson, presidente del comité que otorga del galardón.

“Me sorprendió que me llamaran, pero al mismo tiempo no. Los últimos 10 años me he preparado con cautela para la posibilidad de que esto ocurriera”, dijo Fosse, de 64 años, a la televisora pública noruega NRK. “Recibir la llamada fue una gran alegría”.

BREAKING NEWS The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

Es uno de los dramaturgos más representados de su país y ha escrito alrededor de 40 obras, además de novelas, cuentos, libros infantiles, poesía y ensayos. En su fallo, la Academia dijo que reconoció su trabajo “por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indescriptible”.

Mats Malm, secretario permanente de la Academia, quien fue el encargado de anunciar el premio, telefoneó a Fosse para informarle de su victoria. Según contó, el escritor estaba manejando por una zona rural y prometió regresar a casa con cuidado.

Fosse es el cuarto noruego en alzarse con el Nobel, después de Bjornstjerne Bjornson (1903), Knut Hamsun (1920) y Sigrid Undset (1928).

This year’s literature laureate Jon Fosse writes novels heavily pared down to a style that has come to be known as ‘Fosse minimalism’.

This can be seen in his second novel ‘Stengd gitar’ (1985), when Fosse presents us with a harrowing variation on one of his major themes, the… pic.twitter.com/5v1fQ6C6CJ

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023