Taboada, Rubalcava, Lía y Cuevas han metido dinero en serio a la red, y no levantan

Tanto encuestas como datos de Google del último mes muestran que quienes aspiran a representar al Frente Amplio en la Ciudad de México tienen bajos niveles de popularidad en comparación con morenistas que buscan el mismo cargo.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– La promoción en redes sociales de aspirantes a gobernar la Ciudad de México con la alianza PAN-PRI-PRD ha costado miles de pesos y sus rostros tapizan las calles, pero sus nombres apenas destacan en las búsquedas de Google del último mes.

Entre las y los políticos que compiten por el cargo, la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, lidera los intereses en el buscador web con una ventaja amplia frente a Lía Limón, Santiago Taboada, Adrián Rubalcaba y Margarita Zavala.

De acuerdo con datos de Google Trends, la herramienta que mide el interés de usuarios sobre diversos temas, del 2 al 30 de octubre las consultas sobre la Alcaldesa Sandra Cuevas alcanzaron un promedio de 18 en la escala del 0 al 100, donde el valor 100 indica la popularidad máxima de un término.

Mientras que la y los otros aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) promediaron 0, es decir, no fueron buscados suficientes veces como para poder identificar los días que tuvieron popularidad entre usuarios del navegador más utilizado en México.

La encuesta más reciente de Enkoll para W Radio y El País tampoco muestra un panorama positivo para opositores que buscan la candidatura en la Ciudad de México, pues tienen menos preferencias que las y los aspirantes de Morena: El PAN, PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) juntos suman apenas 30 puntos porcentuales de cara a las elecciones de 2024 mientras que Morena tiene 43.

EL ALCANCE DE ASPIRANTES



Sandra Cuevas destaca entre los demás aspirantes porque, además de su cargo como Alcaldesa de Cuauhtémoc, los temas y búsquedas relacionados con ella tienen que ver con las polémicas que protagoniza en redes sociales, las dudas sobre si milita o no en algún partido, así como con sus aspiraciones políticas para gobernar la capital, señalan datos de Google Trends. Entre las búsquedas también destacan consultas sobre su cuerpo, algo que no se observa en el caso de los aspirantes hombres.

Sin militar en los partidos de la alianza Va por México, ella es la única aspirante del Frente Amplio a quien usuarios mencionan al consultar el tema “Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, su nombre se encuentra en el tercer lugar de búsquedas que más aumentaron durante el último mes –con un crecimiento de 200 por ciento–, sólo por debajo de los temas “Morena” (350 por ciento y “elecciones” (250 por ciento).

Entre los principales temas y búsquedas relacionados con Cuevas Nieves en el último mes están “Iztapalapa ” y “Central de Abasto”, por el conflicto que ella y su equipo de trabajo protagonizaron el 5 de octubre, cuando llegaron a ese establecimiento en cuatrimotos sin placas, con ropa donde se leía el nombre de la Alcaldesa, quien se encontraba de licencia para realizar una gira en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En esa ocasión la administradora de la Central de Abastos acusó a Sandra Cuevas de intentar promoverse sin contar con una autorización, la funcionaria que gobierna Cuauhtémoc amenazó con buscar su destitución.

Pero el día del mes que más interés causó en las búsquedas de Google fue el 30 de octubre, cuando anunció que dejaría de comprar ropa para donar tres meses de su salario a damnificados por el huracán “Otis”.

Además de la popularidad en las consultas en la web, la última encuesta de Buendía & Márquez para El Universal, realizada cara a cara a mil personas entre el 12 y 15 de octubre, reveló que, junto al Alcalde Santiago Taboada, Sandra Cuevas ocupa el segundo lugar de las preferencias para representar al Frente Amplio con 10 puntos porcentuales.

Ambos están debajo de la Diputada Margarita Zavala, con 14 por ciento de las preferencias. A inicios de mes la exaspirante a la Presidencia en 2018 pidió al Frente Amplio por México que no la descartaran de la competencia por el Gobierno capitalino. Pese a ocupar una diputación federal desde 2021, usuarios de Google no la relacionaron en el último mes con su trabajo legislativo, si no con su relación con el expresidente Felipe Calderón, su esposo.

En el caso de Santiago Taboada Cortina, Alcalde de Benito Juárez con licencia, su popularidad en la web no ha crecido pese a los anuncios colocados en distintos puntos de la ciudad donde promociona su imagen con la leyenda “Se siente el cambio” y el logotipo de la Alcaldía. Hasta el momento la demarcación no ha registrado este tipo de promocionales como gastos en publicidad oficial.

Usuarios de Google sólo mostraron interés sobre el panista al relacionarlo con la demarcación que gestiona desde 2021 y con su último informe de Gobierno presentado este mes. A Taboada Cortina también se le vincula en las búsquedas web con la aspirante Lía Limón, Alcaldesa de Álvaro Obregón, y Adrián Rubalcaba, Alcalde de Cuajimalpa.

Sobre la panista Lía Limón, a quien esta semana el Congreso de la Ciudad de México le negó una licencia para competir por el Gobierno capitalino, las y los usuarios de Google cuestionaron quién es y su trabajo al frente de la demarcación.

Un trabajo publicado en SinEmbargo reveló un gasto de 62 mil 296 pesos en cuatro anuncios difundidos en redes sociales de la Alcaldesa en lo que va del año, por el más caro pagó hasta 60 mil pesos, con fecha de circulación entre el 17 y 19 de octubre, de acuerdo con datos de la Biblioteca de anuncios de Meta.

Además, su gestión tampoco ha publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia cuánto costó toda la propaganda colocadas en Álvaro Obregón promoviendo su segundo informe de Gobierno.

En el caso de las búsquedas de Google, el panorama es menos favorecedor para el Alcalde Adrián Rubalcaba, pues los únicos tres principales temas con los que se le vincula en el último mes no tienen relación con su trabajo en la política, si no con otros funcionarios como la Alcaldesa Sandra Cuevas –con quien difunde videos e imágenes en redes sociales–, con Santiago Taboada y el exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalino Omar García Harfuch, aspirante a Jefe de Gobierno con Morena y a quien ha descrito como su amigo.

El priista es poco popular entre usuarios de Google pese a que para promocionar su imagen en Internet, en Facebook e Instagram, ha empleado 196 mil 921 pesos en lo que va del 2023. Los anuncios pagados más recientes ya hacen alusión a sus aspiraciones a la Jefatura de Gobierno.

La encuesta de Buendía & Márquez colocó a la Alcaldesa Lía Limón con 7 por ciento de las preferencias y al Alcalde Rubalcaba con 5 por ciento, en los lugares quinto y sexto respectivamente, por debajo no sólo de la Diputada Margarita Zavala, Sandra Cuevas y Santiago Taboada, también del exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid, quien no ha promocionando sus aspiraciones a gobernar la Ciudad de México.

Esta semana medios reportaron que Marko Cortés, dirigente del PAN, anunció a integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que el partido postulará a hombres para las gubernaturas de la Ciudad de México, Yucatán, Puebla y Veracruz; mientras que para los estados de Morelos, Chiapas, Tabasco, Guanajuato y Jalisco, las aspirantes serán mujeres. Pero el 2 de noviembre, Rubén Moreira, líder del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, descartó que la alianza ya tenga definidas las candidaturas.

“Es posible que Marko Cortés le hable a su militancia, pero, para el caso de la Ciudad de México, no se ha decidido excluir a las mujeres”, dijo a Reforma.

Representantes de la alianza PAN-PRI-PRD sólo han adelantado que contemplan seleccionar a sus representantes mediante una encuesta. De acuerdo con los plazos estipulados por el Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos deberán registrar sus precandidaturas a cargos federales a partir del 4 de noviembre del 2023 y hasta el 3 de enero del 2024, estas deberán ser paritarias.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.