VIDEO: Dos alcaldes manchados por el escándalo. Cinco periodistas los diseccionan

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Adrián Rubalcava, Alcalde del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Cuajimalpa, y Santiago Taboada, Alcalde del Partido Acción Nacional (PAN) en Benito Juárez, son dos personajes que suenan como posibles aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ambos se intentan mostrar cómo los rostros más frescos de la política capitalina, pero lo cierto es que a los dos personajes los persiguen señalamientos de malos manejos y corrupción.

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo, las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Perla Velázquez dialogan sobre los perfiles y la vida política de estos dos alcaldes capitalinos de oposición.

En un primer momento, Adriana Buentello definió a Adrián Rubalcava como “un personaje muy territorial” que tiene “muchos escándalos alrededor de sus gestiones, de la operación política, de acoso, de amenaza”.

Mientras que Meme Yamel consideró que el Alcalde priista “se vende como el perfil conciliador, que no es conciliador, es un chapulín de conveniencia, porque una cosa es que puedas conciliar y que, además, puedas defender una ideología clara y otra muy distinta es lo que hace Adrián Rubalcava”.

Del otro lado, Daniela Barragán opinó que Santiago Taboada es el prototipo de panismo de la Ciudad de México; “es el panista que todo panista quiere ser”, con lo que Luisa Cantú coincidió y agregó: “Taboada es como justo esta imagen moderna, creo yo, que dice ‘sí al aborto, yo fumé marihuana’, que ha tratado de posicionarse, justo, como una cara moderna y nueva de Acción Nacional”.

Al tocar el tema de los escándalos en los que los dos alcaldes se han visto involucrados, Adriana Buentello recordó que Rubalcava “ha estado involucrado, o ligado, a organizaciones criminales, principalmente los llamados ‘Los Claudios’”. Además, también se le ha relacionado con Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

“Tiene acercamiento con estos personajes, tanto con Carlos Salinas de Gortari como con el propio Raúl Salinas de Gortari, él lo ha comentado en diferentes ocasiones, pero también se le ha visto en eventos, sentado incluso a lado de Raúl Salinas de Gortari, esto también muestra un poco como la base política que tiene este personaje”, planteó.

En tanto, Barragán y Cantú refirieron el escándalo del Cártel Inmobiliario en el que ha sido involucrado Taboada. “Hay varios directores de la gestión de Taboada y de la gestión de Von Roehrich vinculados también a este Cártel Inmobiliario, es una cosas por todos lados”, dijo Cantú.

“Hay una parte que tiene que ver con corrupción inmobiliaria vinculada a crímenes que tienen que ver con el sismo, digamos, Cartel también porque un edificio bajo corrupción que se cayó es corrupción inmobiliaria”, explicó la periodista.

“Está como el desvío de recursos que debieron haber sido para la reconstrucción del sismo que no están; está el tema de la denuncias de los empresarios que dicen que han sido extorsionados (…) esa es otra parte; está el tema de las torres que tienen como estas fallas que nunca se investigaron y que han causado fugas de gas importantes, como fraudes no investigados por la Alcaldía”, agregó.

En tanto Daniela Barragán destacó que cuando este tema se le menciona al Alcalde panista, éste lo desestima e incluso culpa al Gobierno de la Ciudad de México. “De acuerdo con Taboada, eso está en tu imaginación, lo del Cartel Inmobiliario, eso es idea tuya, y quien cree en Cartel Inmobiliario está entrándole a una narrativa de Claudia Sheimbaum”, subrayó.

“Es realmente lamentable que el PAN, que tienen el Cártel inmobiliario, uno de los casos de corrupción más fuertes y más documentados, ante la gente diga ‘es una narrativa impuesta por Claudia Sheinbaum’”, consideró la también conductora del programa Café y Noticias, quien definió a la Alcaldía Benito Juárez como el bastión del panismo.

“La Benito Juárez es bastión del PAN (…) en Benito Juárez la mafia del Cartel Inmobiliario y de todos los panistas está más fuerte porque siempre la han ganado, ahí Morena tiene muy pocas cosas que hacer”, sostuvo Barragán, quien recordó que Taboada se asume como perseguido político cuando se toca este tema de corrupción, “somos perseguidos políticos, es la narrativa [dice Taboada]”

En este sentido, Daniela Barragán explicó que desde que Taboada asumió la titularidad de la Alcaldía Benito Juárez, año con año sus ingresos han ido disminuyendo, al menos en sus declaraciones, que de más de 15 millones de pesos bajaron a un millón de pesos en sólo dos años.

Taboada cuenta con “anomalías en sus ingresos, que lo hacen todavía más panista. Cuando él entra a ser Alcalde de la Benito Juárez, su primer declaración es de 2021, y dice que gana 15 millones 422 mil pesos anuales (…) para el siguiente año pasa de los ingresos anuales de 15 millones y medio a seis millones, y para 2023, ya solamente gana un millón de pesos”.

En su intervención, Meme Yamel también ahondó en la forma de avanzar que Adrián Rubalcava, ha tenido a lo largo de su vida política. “Adrián es un personaje que ha sabido ocultar sus errores porque tiene una imagen o le invierte mucho al tema de imagen pública (…) pero cuando volteas a ver tienes cómo han agarrado a Cuajimalpa como un botadero de basura”, opinió.

“Y ¿quién es un Adrián Rubalcava? al final, es un títere que ha sabido manejar muy bien su imagen pública, que se ha sabido esconder o se ha sabido dar la vuelta a los escándalos, pero los escándalos siempre los alcanzan”, agregó la periodista, quien comparó la forma del actuar del priista con la de Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc.

“Estamos ante un Alcalde [Rubalcava], como lo veíamos desde un inicio, que ha basado su carrera política, no en una ideología, no en la defensa de una causa sino en llegar al cargo por el cargo, porque cuando lo vemos, incluso, ejercer el cargo no vemos que tenga una bandera de más justicia o primero los pobres, en una Alcaldía que debería tener como prioridad reducir las claras desigualdades que hay entre la población”, sostuvo Yamel.

“Terminan haciendo una operación despojo, una operación de gentrificación, expulsando a las personas más pobres, algo que ha hecho también Sandra Cuevas, digamos que la forma de operar de Adrián Rubalcava es disimulada, es ‘vamos a sacar a los pobres de esta Alcaldía mediante una operación de gentrificación’, en donde no investigas los despojos”,

“Al contrario, metes personas que van a ayudarte con los despojos en puestos claves, empiezas una detonación inmobiliaria, a la que sabes que ellos no va poder pagar, les quitas sus predios, ¿a dónde obligas a estas personas a irse? a otros lugares en donde pueden pagarlos, es una operación tipo Sandra Cuevas”, enfatizó Yamel.

Adriana, Dani, Luisa, Meme y Perla https://www.sinembargo.mx/author/adriana-dani-luisa-meme-perla VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Perla Velázquez, quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.