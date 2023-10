VIDEO: Cinco periodistas analizan pros y contras de López-Gatell y García Harfuch

Hugo López-Gatell Ramírez y Omar García Harfuch son los protagonistas de la edición de este VERSUS. Un médico que ha enfrentado a la industria y sobre el que pesan críticas por el manejo de la pandemia; el otro un exjefe policial que dio resultados en la Ciudad de México, pero contra quien pesa su papel en el caso Ayotzinapa y los señalamientos contra su padre y abuelo.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Hugo López-Gatell Ramírez y Omar García Harfuch. El primero, Subsecretario de Salud del Gobierno de federal. El segundo, exmando policial en la Ciudad de México durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, pero con un paso en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ambos son dos de los principales aspirantes de Morena a Gobernar la capital del país.

López-Gatell y García Harfuch son los protagonistas de esta edición de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo. En esta entrega, las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Pedra Velázquez.

Uno de los principales contrastes de los personajes es su origen. López-Gatell Ramírez proviene de una familia de exiliados españoles que combatieron el franquismo y nazismo; mientras que García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua, quien dirigió entre 1976-1978 la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen priista asociada a torturas y desapariciones, y nieto de Marcelino García Barragán, el Secretario de la Defensa Nacional de Gustavo Díaz Ordaz, Gobierno durante el cual se perpetró la masacre estudiantil del 2 de octubre en la que participaron militares.

LÓPEZ-GATELL Y LA LUCHA CONTRA EMPRESAS

Luisa Cantú expuso cómo Hugo López-Gatell es un personaje que proviene de una familia identificada con la izquierda además de ser uno de los funcionarios mejor preparados. “Él es la primera generación que nace en México, papá y abuelo exiliados españoles, el abuelo alguien que combatió contra el franquismo y luego contra el nazismo llega a México, su hijo es médico, uno de los mejores urólogos, o sea, el padre de Hugo López Gatell, uno de los mejores urólogos que ha tenido nuestro país, su mamá una enfermera de un hospital público, es decir, lo traía en la sangre literalmente Hugo López Gatell”.

Cantú señaló que en su gestión como Subsecretario tuvo que enfrentar la pandemia de la COVID-19, “un asunto que le pasó y que nos pasó a todos, no era su bandera”. ¿Cuáles son sus banderas? Luisa Cantú expuso que son la batalla contra la comida chatarra y la batalla contra las cigarreras los principales objetivos de López-Gatell.

“A mí eso me parece síntoma más de izquierda antiindustria proinfancias, que puede haber y creo que también ese es el talón de Aquiles que ha tenido en los medios de comunicación y en la Academia. Creo que por eso es una figura que causa tanta polarización hay quien lo ama de verdad y hay quien lo detesta, peor que López Obrador”, refirió.

Adriana Buentello refirió a su vez que López-Gatell tiene muy definida su agenda como lo demostró en la conferencia de prensa en donde anunció que sí contenderá por la capital del país. “Tiene un diagnóstico que me parece importante en el sentido en el que sí hay una continuidad de una política social”, apuntó.

Buentello destacó, al igual que Luisa Cantú, la lucha contra estas corporaciones mafiosas que lo acerca a la manera de hacer política de Andrés Manuel López Obrador. “Hablando en términos de las farmacéuticas, esta lucha que hubo para sacar del gobierno a estos políticos corruptos que estaban involucrados en en muchas de estas farmacéuticas en estos negocios multimillonarios y que, en respuesta en ese momento de la pandemia, pues empieza una campaña negra en contra de Hugo López Gatell que sí me parece que fue impulsada por esas empresas mafiosas, pero también una televisora que recordemos muy bien que es la de Salinas Pliego con Televisión Azteca y pues un llamado a no hacer caso a las instrucciones o a las indicaciones de salud”.

“En términos generales creo que sí López Gatell demuestra una continuidad de ese proyecto del Presidente López Obrador”, comentó Adriana Buentello.

Con respecto a las críticas que le valieron su manejo de la pandemia, Adriana Buentello consideró que en términos de comunicación hubo momentos en los que supo lidiar con algunos cuestionamientos razonables, pero recordó que sí hubo algunas contradicciones. “Lo peor del caso, no sólo porque todos cometemos errores, sino que no hubo de su parte tampoco ninguna posibilidad de pedir disculpas, de rectificar, de reconocer ese error [de cuando fue visto en la playa durante la pandemia], nos hacen falta políticos que asuman esas culpas, se entiende que frente a una campaña negra no querían como bajar la guardia de ninguna manera”.

HARFUCH, Y EL PESO DEL LEGADO

Ante el planteamiento de Perla Velázquez, de si Omar García Harfuch es un hombre de izquierda, la periodista Meme Yamel y Daniela Barragán coincidieron que difícilmente puede considerarse así, además de recordar su pasado familiar, con dos personajes que protagonizaron los años más represivos en la historia del país.

“El antecedente político que tiene Omar es su papá, Javier García Paniagua, y su abuelo (Marcelino García Barragán), que fue Gobernador de Jalisco y Secretario de la Defensa cuando fue lo de Tlatelolco”, comentó Meme Yamel. “El papá un año antes de que naciera Omar estaba buscando la Presidencia de la República, su papá aspiró a la presidencia de México en el 81, fue Senador, fue director de la Desaparición Dirección Federal de Seguridad, particularmente en el periodo de la guerra sucia de los 70, en el 80 a su papá lo designan como Secretario de la Reforma Agraria y se convierte en líder nacional del PRI, fue secretario de Protección y Vialidad del Distrito Federal 88-91-93 y su último cargo fue director de la Lotería Nacional con Salinas de Gortari”.

Yamel refirió que Harfuch hasta este momento saca ese lado político “porque todo, antes de esto, había sido técnico, seguridad, 2008 es cuando entra a la Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal, o sea, es en 2008 cuando él ya entra formalmente a la Policía Federal, pero pues antes estudió Derecho en la Universidad Intercontinental, además tiene la Licenciatura de Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México y se especializa en seguridad en Harvard con el programa del FBI y DEA, entonces toda la preparación que tiene Omar sigue la bonita tradición familiar, esa bonita tradición de Secretario de Seguridad, de estar muy involucrado en el área de seguridad y la parte política la saca hasta ahorita después de haber dicho que ‘no’ se registra en Morena y lo que le preguntan siempre es ‘¿eres de izquierda?’ y la respuesta que da Omar le da la vuelta épicamente al decir ‘mis ideales, mi convicción y mi forma de ser son así’”.

Daniela Barragán indicó que en México el asunto de la seguridad y el asunto de la policía es 100 por ciento político: “los encargados de la seguridad pública han estado y, sobre todo, el papá de Harfuch y el abuelo han estado metidos 100 por ciento en asuntos políticos, otra historia tuviéramos si los encargados de seguridad estuvieron encargados en tareas técnicas, pero desafortunadamente y con estos ejemplos no es así”.

Barragán apuntó que su pasado importa “porque él sigue una tradición familiar, su abuelo, su papá y él. Son esos dos personajes que nadie puede poner en duda, son un símbolo de dos episodios, de los más terribles de la represión en este país, que es primero el del 68 y segundo el de la guerra sucia de los 70 que todavía hasta la fecha seguimos sin saber mucho de lo que ocurrió”.

“Incluso creo que lo de Harfuch es estar en el lugar correcto en un momento en el que se abre una oportunidad, si Harfuch estuviera frente a la oportunidad de ser candidato a la Jefatura de Gobierno en 2018, estaríamos hablando de un priista porque eso era, pertenecía a los partidos, estaba trabajando en ese momento para el gobierno de Enrique Peña Nieto, sustituye a Tomás Zerón”.

Daniela Barragán consideró que García Harfuch está en el momento correcto porque está del lado que ahorita conviene estar que es el de Morena. “Puede ir por ciertas causas, pero si nos vamos a un Harfuch de hace algunos años, de antes de 2019 que es cuando ya entra al gobierno de Claudia Sheinbaum, estaríamos hablando de alguien que trabajó con García Luna, que también ha querido minimizar, que trabajó para Enrique Peña Nieto en una unidad que tiene todavía muchas deudas pendientes y carga con muchas dudas y muchos señalamientos, pero ahorita como está Morena creo que sí hay como un lavado de cara de ese pasado de Harfuch”.

Adriana, Dani, Luisa, Meme y Perla