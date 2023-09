En 2012, López Obrador dejó el PRD y formó Morena. ¿Podrá Ebrard emular la hazaña?

Las cinco periodistas a cargo de Versus, programa de Estudio B, hablaron sobre las trayectorias de dos importantes personajes de la política mexicana: Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, son dos figuras de la izquierda mexicana, que a pesar de su cercanía tienen marcadas diferencias, las cuales han influido de manera directa en el camino que cada uno ha forjado, coincidieron las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Perla Velázquez en Versus, programa de Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo.

A pesar de que AMLO y Ebrard mantienen una relación desde hace varios años, pues Marcelo se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública y de Desarrollo Social durante el sexenio de López Obrador al frente de la Ciudad de México y, años más tarde como Secretario de Relaciones Exteriores tras el triunfo de Andrés Manuel en 2018, su cercanía se ha visto afectada luego de que Ebrard anunciara que iniciará una gira nacional podría verse afectada luego de que Ebrard anunciara que iniciará una gira nacional, mientras espera a que Morena tome una decisión sobre la queja que interpuso contra el proceso interno para definir si se va o se queda en el partido. Pese a ello, ambos han apelado a su amistad.

“En el caso de Marcelo, ya lo dije también: es mi amigo, mi compañero, lo estimo y no puedo opinar más. Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento. No hay eso, ni habrá porque nuestro pueblo está a favor de la transformación”, dijo el mandatario en su tradicional conferencia mañanera el pasado 13 de septiembre.

Al respecto, Daniela Barragán recordó la época del ahora Presidente López Obrador en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en donde fue dirigente nacional y dos veces candidato a la presidencia de la República (2006 y 2012). Después de 23 años de militancia y, tras una serie de conflictos internos, López Obrador decidió dejar el partido para comenzar con la creación de Morena, partido que es fundado en el 2014, y con el cual cuatro años después logra llegar a la presidencia de la República.

“Andrés Manuel abandona con dignidad todo el aparato que le dio el PRD, un aparato que le permitió competir dos veces por una candidatura presidencial, que desde mi perspectiva la primera la gana, la de 2006, mediante un fraude se la dan a Felipe Calderón, y la segunda que se queda en un segundo lugar cuando vimos una operación de Estado con todo el dinero que se desplegó para apoyar a Peña Nieto. Entonces, se sale y se sale para ganar”.

Daniela Barragán indicó que varias de las estrategias de López Obrador han tratado de ser replicadas por sus compañeros, entre ellos el propio Marcelo Ebrard, con la esperanza de imitar la fórmula al éxito.

“AMLO tiene un poder moral que se lo dio el hecho de estar en las calles. Muchas de esas estrategias que emprende Andrés Manuel tienen un intento muchos políticos por copiarlas, siempre la estrategia de copiarle a Andrés Manuel como fórmula para llevarlos al éxito”.

En contraste, Luisa Cantú compartió que al contrario de lo que muchos piensan, ella cree que Marcelo Ebrard, a pesar de guardar varias coincidencias con el Presidente, no está imitando a López Obrador.

Citando el libro El camino de México, de Marcelo Ebrard, Cantú apuntó que el excandidato de Morena ha dicho en repetidas ocasiones: “quiero ser Presidente para culminar la transformación del país, la cuarta transformación esta en curso”.

“Me parece bien que Ebrard hable en función a su propia trayectoria y lo digo porque sacó su libro autobiográfico en un momento muy clave y ahí hay un montón de pistas del momento personal que está viviendo”.

Luisa Cantú recordó que la carrera de Marcelo Ebrard comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), primero en la Secretaría de Planeación y Presupuesto de la Ciudad de México y después participó en el Programa de Renovación de Vivienda Popular tras el terremoto de 1985. De 1992 a 1993 fue Secretario General de Gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal siendo responsable de las mesas de diálogo entre el Gobierno Federal de México y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.

“Él viene de una élite que no niega y dice siempre ‘mi mayor atributo es la negociación’, [Manuel] Camacho Solís lo adopta en un montón de puestos, le toca la reconstrucción del 85, los diálogos de paz con el EZLN, tiene una gran trayectoria y, me parece importante el quiebre de Camacho Solís con el PRI y se van a formar el partido Centro Democrático sabiendo que iban a perder, y es una apuesta que Marcelo había calculado, como creo que calculó dos veces bajarse para la jefatura y para la presidencia con el Presidente actual, a mí no me parece una jugada nueva de Ebrard”, añadió.

Al respecto Meme Yamel consideró que Ebrard ha crecido políticamente como una consecuencia de otro político, a diferencia de López Obrador, quien ha construido su propio camino desde un inicio.

“Marcelo ha crecido políticamente como consecuencia de otro político. Andrés Manuel ha construido su propio camino, creo que son dos caminos completamente distintos”.

Y, destacó, que cuando Ebrard decidió salir del PRI por Camacho Solís, “donde lo primero que obtiene es una diputación por el [Partido] Verde, la relación de Marcelo con el Partido Verde data desde ese momento; luego qué pasa, empezamos a ver un limbo que si el PRD – Convergencia, etc. Primero se salió Andrés Manuel del PRD y Marcelo en su propio libro reconoce que Andrés Manuel tuvo una mejor lectura que él sobre lo que iba a pasar en el PRD, o sea, Marcelo sabiendo que el PRD quería unirse al PRI y al PAN decide quedarse bajo el argumento de ‘no se lo vamos a dejar a los chuchos'”.

“Marcelo tuvo que salirse del país, regresar al país por temas políticos, regresa ya con Andrés Manuel para regresar a la vida política, y es hasta un año antes de este proceso que milita Morena”.

Ante esta situación, Luisa Cantú afirmó que Marcelo Ebrard “muchas veces le ha apostado al equipo perdedor sabiéndolo, muchas veces el supo que iba a perder y tomó la decisión que tomó”, por ende, dijo, él basa sus decisiones en la negociación.

“Creo que Ebrard no está imitando al Presidente López Obrador, al contrario, ha intentado no negar su origen. En realidad yo creo que él toma decisiones para negociar, no necesariamente para ganar”.

Por su parte, Adriana Buentello consideró importante recalcar que Andrés Manuel es un personaje que no va a tener comparación con nadie, pues dijo, es un personaje irrepetible que puede gustar o ser odiado, “pero es un líder de proyectos de nación y proyectos políticos”.

Por el contrario, argumentó que Ebrard es un animal político que tiene la capacidad de negociación muy fuerte, “pero esa visión que se busca comparar, no la vamos a encontrar en nadie”.

Las periodistas coincidieron en que si Marcelo Ebrard decide separarse de Morena para buscar la candidatura presidencial con la oposición se desdibujará toda su trayectoria.

“Si se va hacia la oposición creo que ahí pierde completamente y se desdibuja toda su trayectoria. Creo que la obsesión se traduce muchas veces en ‘ya me toca’. Creo que tiene fuerza propia Ebrard, su propia base, pero no creo que le alcance como partido, ni para la próxima elección presidencial porque tendría que tener un trabajo de a pie muy fuerte que creo no es su expertís”.

