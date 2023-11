Israel bombardea un campo de refugiados palestinos y mata a por lo menos 40 personas

Por Wafaa Shurafa, Najib Jobain, Samy Magdy y Julia Frankel

DEIR AL BALAH, Franja de Gaza (AP).— Aviones de combate israelíes atacaron la madrugada de este domingo un campo de refugiados en la Franja de Gaza, donde mataron al menos a 40 personas e hirieron a docenas, según las autoridades de salud. Israel subrayó que mantendrá su ofensiva para aplastar a Hamás, pese a las peticiones de Estados Unidos de un receso en las hostilidades para llevar ayuda a civiles desesperados.

La enorme cifra de muertos en Gaza ha provocado una creciente indignación internacional. Decenas de miles de personas, de Washington a Berlín, tomaron las calles el sábado para exigir un alto al fuego inmediato.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que más de nueve mil 700 palestinos han muerto en el territorio en casi un mes de guerra, y es probable que esa cifra aumente a medida que las tropas israelíes avancen hacia barrios urbanos densamente poblados.

Israel ha rechazado la idea de detener su ofensiva, incluso si fuera solo para las breves pausas humanitarias propuestas por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien está de gira por la región. En su lugar, ha afirmado que Hamás, que gobierna el asediado enclave, enfrentará “la fuerza plena” de sus tropas.

“Cualquiera en Ciudad de Gaza se está jugando la vida”, dijo el Ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant.

Este domingo por la mañana, los ataques aéreos impactaron el campo de refugiados de Maghazi en el centro de Gaza, matando al menos a 40 personas e hiriendo a otras 34, según el Ministerio de Salud. Personal de emergencias aún buscaba entre los escombros con ayuda de los vecinos para recuperar cadáveres o sacar a posibles sobrevivientes.

Un periodista de The Associated Press en un hospital cercano vio los cadáveres recién sacados de los escombros de al menos cinco niños pequeños, entre ellos un bebé. Una niña sobreviviente caminaba por el pasillo del hospital guiada por un adulto que la tomaba de la mano, con la ropa cubierta de polvo y una expresión conmocionada en el rostro.

Arafat Abu Mashaia, que vive en el campamento, dijo que al ataque había destruido varios edificios residenciales de varios pisos donde se refugiaba gente que se había visto obligada a salir de otras zonas de Gaza.

El ejército israelí no hizo comentarios en un primer momento.

El campamento se encuentra en la zona de evacuación a la que el ejército israelí había instado a los civiles palestinos de Gaza a que se refugiaran, mientras centraba su ofensiva militar en el norte del enclave.

🔺Total of 48 @UNRWA installations damaged across the📍#GazaStrip since 7 October.

🔺Nearly 1.5 million people have been displaced across📍#GazaStrip since 7 October. Almost half of them are sheltering in 149 @UNRWA installations.

Latest updates ⬇️https://t.co/geVd5X9b5A pic.twitter.com/pJtShh5YnB

— UNRWA (@UNRWA) November 5, 2023