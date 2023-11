Los gobiernos latinoamericanos endurecen contra Israel por los excesos en Palestina

Los gobiernos de México, Argentina, Colombia, Chile y Bolivia han repudiado los ataques contra la población civil y han manifestado su preocupación de que en la Franja de Gaza se estén configurando crímenes de guerra. “Esto debe parar”, dijo ayer la encargada de Negocios en la Representación Permanente de México ante la ONU, Embajadora Alicia Buenrostro.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo/AP).– El martes pasado una serie de ataques israelíes destruyeron edificios residenciales de un campamento de refugiados palestinos cerca de la ciudad de Gaza causando 50 muertos y 150 heridos. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo mostraban a rescatistas sacando a hombres, mujeres y niños de entre los escombros.

El Gobierno de Israel ha dicho que el ataque destrozó un centro de mando de Hamás montado en casas de civiles y una red de túneles subterráneos, no obstante la ofensiva emprendida ha levantado duras críticas de los Gobierno de Latinoamérica que han denunciado excesos, crímenes de Guerra e incluso un “genocidio” contra la población de Palestina.

El lunes, el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, declaró en el Consejo de Seguridad que el nivel de destrucción en Gaza “no tiene precedentes, la tragedia humana que se está desarrollando bajo nuestra mirada es insoportable”. Lazzarini señaló que casi el 70 por ciento de los muertos reportados son niños y mujeres: es decir, dijo, 3 mil 200 niños han sido asesinados en Gaza en tres semanas, superando el número de niños asesinados anualmente en todas las zonas de conflicto del mundo desde 2019.

En ese contexto, los gobiernos de México, Argentina, Colombia, Chile y Bolivia han repudiado los ataques contra la población civil y han manifestado su preocupación de que en la Franja de Gaza se estén configurando crímenes de guerra. “Esto debe parar”, dijo ayer en su intervención, la encargada de Negocios en la Representación Permanente de México ante la ONU, Embajadora Alicia Buenrostro.

“Condenamos cualquier ataque indiscriminado o dirigido contra la población civil bajo cualquier circunstancia, así como contra personal médico y humanitario, o contra bienes civiles e infraestructura esencial, que podrían constituir crímenes de guerra”, agregó la presentante del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “México reitera su llamado a un cese inmediato y duradero de hostilidades en todos los territorios palestinos ocupados, especialmente los ataques directos o indirectos en contra de civiles, por todas las partes del conflicto”.

Alicia Buenrostro exigió a Hamas la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes bajo su custodia, entre los que se encuentran dos nacionales mexicanos. Subrayó también que la respuesta israelí a dichos ataques ha tenido un saldo de más de siete mil personas fallecidas, más de 18 mil 400 heridas, además de daños incalculables a la infraestructura y otros bienes civiles palestinos.

📄 México llama en la ONU al cese inmediato de hostilidades en territorios palestinos ocupados y exige la liberación inmediata de los rehenes.https://t.co/yLNtUDOBs5 pic.twitter.com/3lybxGbqgo — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 1, 2023

Una postura similar adoptó el Gobierno de Alberto Fernández en Argentina. “La Argentina ha condenado en términos inequívocos los ataques terroristas perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre y reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa. Sin embargo, nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El Gobierno argentino condenó en ese sentido el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza. “Resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales en la Franja de Gaza, incluidos hospitales, plantas desalinizadoras de agua y centros destinados a acoger refugiados”.

“La situación humanitaria presente en Gaza es cada vez más alarmante. La asistencia internacional debe llegar sin restricciones y de manera urgente a la población afectada”, sostuvo.

El tono adoptado por los gobiernos de México y Argentina, se suman las condenas que en días anteriores han expresado desde Bolivia, Colombia y Chile como protesta contra los operativos militares en Gaza en medio de la guerra con Hamás. Las tres naciones se posicionaron desde el martes y un día después.

El Gobierno boliviano de Luis Arce anunció ese día la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel debido a los “crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino”, mientras los presidentes colombiano y chileno anunciaron que llamaron a consultas a sus embajadores en Israel como muestra de rechazo.

Bolivia exigió el cese de los ataques en la Franja de Gaza que han “provocado hasta ahora miles de víctimas civiles y el desplazamiento forzado de palestinos”, indicó el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, en conferencia de prensa conjunta con Prada.

A su vez el vicecanciller dijo que “teniendo en cuenta el conflicto y la crisis que se está desarrollando en Oriente Medio, fundamentalmente en Israel y Palestina, Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el estado de Israel tomando en cuenta estos antecedentes”.

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, informó por su parte, a través de X, antes Twitter, que llamó a su embajadora en un mensaje en el que se plantó frente a lo que ocurre en Gaza: “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”.

Petro advirtió además que “si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”. En un mensaje posterior publicado en la misma red social, calificó de “genocidio” lo sucedido en Gaza. “Se llama genocidio, lo hacen para sacar el pueblo palestino de Gaza y apropiársela. El jefe del Estado que hace este genocidio es un criminal contra la humanidad. Sus aliados no pueden hablar de democracia”.

Se llama Genocidio, lo hacen para sacar el pueblo palestino de Gaza y apropiarsela. El jefe del estado que hace este genocidio es un criminal contra la humanidad. Sus aliados no pueden hablar de democracia. pic.twitter.com/WjRpGKBKPs — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023

La tensión diplomática entre Colombia e Israel venía creciendo ante las reiteradas críticas de Petro en las que comparó lo ocurrido en Gaza con los campos de concentración nazis. Como reprimenda, Israel decidió suspender las exportaciones de seguridad hacia Colombia, de las cuales depende el mantenimiento de su flota militar de aviones y algunas armas.

Por su parte, Gabriel Boric condenó “enérgicamente” lo que consideró “inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario” al informar también en X que llamó a consultas al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. Este tipo de llamados en el sistema diplomático suele representar una protesta más potente que las declaraciones oficiales.

El presidente chileno agregó que “observa con gran preocupación que dichas operaciones militares —que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza— no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños”.

Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. Chile condena enérgicamente y observa… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 31, 2023

Un día después, el miércoles, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Lior Hayat, hizo un llamamiento a Colombia y Chile a “condenar de forma explícita a la organización terrorista Hamás que masacró y secuestró niños, mujeres, ancianos y bebés”, indicó en un comunicado divulgado en X, antes Twitter.

A su vez, Hayat agregó que Israel espera que Colombia y Chile “apoyen el derecho de un país democrático” a proteger a sus ciudadanos y exhortó a que exijan la liberación de los secuestrados y “no que se alineen con Venezuela e Irán, en apoyo al terrorismo del Hamás”.

Posteriormente, en la misma red social la autoridad israelí consideró que Bolivia al romper relaciones “se alinea con la organización terrorista Hamás” y condenó el apoyo boliviano “al terrorismo y su sumisión al régimen iraní, que dan fe de los valores que representa el Gobierno de Bolivia”, expresó.

Bolivia expulsó al Embajador israelí en 2009 durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019) por otro conflicto entre Israel y Hamás. Las relaciones fueron restablecidas en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020). Morales ha pedido una condena más firme contra Israel hasta declararlo “un Estado terrorista” y pidió denunciar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, según indicó el miércoles en su cuenta de X.