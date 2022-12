“Están violando la Constitución”: AMLO critica y acusa al INE de censurar a Sheinbaum

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que la autoridad ordenara a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, deslindarse de la propaganda que buscan influir en el proceso electoral 2023-2024, como la pinta de bardas, paredes, lonas y publicidad en redes sociales.

En su conferencia de prensa diaria de este lunes, realizada desde Campeche, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que ello es una violación a la Constitución y es “contrario a la libertad de expresión”. Por ello, recomendó leer el Artículo 6° y 7° de la Constitución.

“Deben leer el Artículo 6° y 7° de la Constitución. El Artículo 6° había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos y ahora quieren que se aplique aquello de que no se puede tocar al intocable”, agregó.

“Da vergüenza que sean los medios de información al servicio de los conservadores los que apoyen esta decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación. Por este Artículo han luchado por siglos periodistas, desde mediados del siglo XIX”, criticó.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que esto es parte de la actitud antidemocrática que prevalece y reiteró que, contrario a lo que dicen los opositores, el órgano electoral sí debe tocarse para que ya no haya corrupción.

En ese sentido, el Presidente los datos de una encuesta en donde se le preguntó a la gente: “¿Quieres que ya no haya 500 diputados, sino sólo 300 y que se eliminen los 200 plurinominales?” A lo que el 80 por ciento dijo que sí. Y continuó: “¿Quieres que se reduzca el presupuesto del INE a la mitad, que ya no sean 25 mil millones de pesos? El 80 por ciento dice sí. ¿Quieres que en vez de que sean los partidos los que elijan a los consejeros del INE y magristrados del Tribunal sea el pueblo que los elija de manera democrática? 80 por ciento, sí”.

Acusó que dichos datos no son tomados en cuenta, ya que la minoría conservadora “piensa que si tiene el control del INE va a poder hacer fraude”. Sin embargo, afirmó que será el pueblo quien elija y destacó que el mejor ejemplo es su llegada a la Presidencia gracias a la decisión del pueblo y no por el órgano electoral.

“Por eso le digo a la gente no se preocupen, va a ser el pueblo el que va a decidir y el mejor ejemplo somos nosotros. Yo llegué a la presidencia no por el INE, llegué a la presidencia por el pueblo, nunca me reuní con los del INE y siempre procuré mantener distancia con ellos porque sabía yo que eran árbitros vendidos, hasta los debates armaban todo para ver si me entrampaba, siempre los padecí y al final no pudieron como no van a poder hacia delante, ya se acabó lo del fraude, ellos están obnubilados, no entienden razones, no aceptan la realidad, para ellos el pueblo está equivocado, lo que se está llevando a cabo no es adecuado, ellos quisieran que el pueblo siguiera aplaudiendo el saqueo, la corrupción, el que el país sea de una minoría rapaz y que se abandone al pueblo”, concluyó.