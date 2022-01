AMLO refrenda su confianza en Gertz Manero; es incapaz de fabricar delitos, asegura

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este jueves su confianza hacia el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que la Fiscalía pidiera una condena de hasta 39 años de prisión para Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal evitó emitir su opinión sobre la posible sentencia contra Emilio Lozoya sobre el caso Odebrecht y aseguró que es “un asunto de la Fiscalía General de la República”.

“Es un asunto de la Fiscalía General de la República y ellos tienen este proceso. Y está en curso. Falta la decisión de los jueces del Poder Judicial. Vamos a ver qué sigue sobre este asunto judicial. Como otros, yo lo único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al Fiscal General, a Alejandro Gertz Manero, y lo considero una gente íntegra, incapaz de fabricar delitos”.

#Mañanera | “Ya no es como antes”

El Presidente López Obrador destacó la autonomía de la FGR, pues aseguró que “ya que no es como en otros gobiernos, cuando la entonces Procuraduría General de la República dependía del Presidente”.

“Ya lo he dicho en otras ocasiones que no es como antes: que la Procuraduría General de la República dependía del Presidente. Ya no depende la Fiscalía del Presidente. Ya es una instancia autónoma, como el Banco de México, como el INE (Instituto Nacional Electoral). Hay que respetar la autonomía”.