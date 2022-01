La actriz Gala Montes explota en contra de Bárbara de Regil y Ventaneando

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 6 de enero (LaOpinión).-Luego de haber pedido un alto a los cuestionamientos sobre su polémica con Bárbara de Regil, la actriz Gala Montes decidió volver a hablar al respecto y dejarse llevar en contra de la influencer y el programa Ventaneando. Esto luego de que lanzaran presuntas críticas en su contra y revivieran la polémica. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

View this post on Instagram

A través de sus historias de Instagram, la protagonista del melodrama Diseñando tu amor dio respuesta a las declaraciones emitidas por la influencer y actriz durante su más reciente visita al programa de espectáculos Ventaneando.

“Este programita, que no voy a decir el nombre no le voy a dar rating porque ese programa está más muerto que el pobre perro por el cual empezó toda esta vaina y si se informaran sabrían lo que yo les quiero decir, lo que les quiero transmitir, pero ustedes no razonan, no piensan, sólo hablan mierda de la gente y por eso les pagan“, dijo Gala imitando el estilo de Niurka Marcos.