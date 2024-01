Un Juez ordena se suspenda intervención telefónica contra Alcaldesa de Álvaro Obregón

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- Un Juez federal ordenó una suspensión provisional para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) no pueda intervenir el teléfono personal de la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, quien es investigada por dicha dependencia.

Lo anterior debido a que la funcionaria presentó una ampliación de la demanda de amparo contra la solicitud de intervención que hicieron las fiscalías de la Ciudad de México, Michoacán y Colima con la finalidad de extraer información de su número celular.

Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, emitió la medida cautelar y le concedió a la Alcaldesa la nueva suspensión provisional para que sea cesada la intervención de su línea telefónica y no pueda ser extraída ni divulgada su información personal.

Quiero informarles que un juez me concedió una suspensión definitiva para que el gobierno de #Morena deje de espiarme y #Telcel no les de mi información privada. ¡Ya basta! pic.twitter.com/96XKWoaIU4

Lía Limón García ha sido objeto de una investigación por parte de las fiscalías de los mencionados estados desde el 8 de diciembre pasado, cuando el Juzgado Segundo de Control, adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, autorizó a Adrián López Solís, titular de la Fiscalía General de Michoacán, intervenir la línea telefónica de la Alcaldesa panista.

Ese mismo mes, fue admitido a trámite el amparo que Limón García promovió para solicitar que no se intervengan sus comunicaciones y no se le obligue a entregar datos personales sensibles.

No obstante, inicialmente el impartidor de justicia se había negado a conceder la suspensión solicitada porque la intervención fue autorizada por un Juez especializado en la materia.

Me enteré que @ErnestinaGodoy_, alias “La Fiscal Carnal”, solicitó a Telcel información sobre mi línea telefónica; exijo a la fiscal que me explique el motivo por el cual busca espiarme, ya que hasta ahora no he sido notificada de alguna investigación. pic.twitter.com/DDrlazl7ML

— Lía Limón (@lialimon) December 7, 2023