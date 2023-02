Nuevo CHAT exhibe acuerdo de Lía Limón con “Alito” “para darle en la madre a Layda”

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).– Nuevos mensajes y audios de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se difundieron esta noche en el programa “Martes del Jaguar”. En esta ocasión conversa con la Alcaldesa panista de Álvaro Obregón, Lía Limón, en donde acuerdan “darle en la madre a Layda” Sansores.

En su programa “Martes del Jaguar”, la Gobernadora de Campeche exhibió las conversaciones de cuando Lía Limón era la candidata de la alianza Va por México en la Alcaldía Álvaro Obregón. En los mensajes se lee cómo ella pide ayuda a “Alito”, como se le conoce al líder del PRI, para ganar en la demarcación.

¿Y yo qué le hice? Ni la conozco, jamás la he tratado en mi vida. ¿Nada más porque estamos en la #4T les duele? No saben actuar con madurez. pic.twitter.com/vdl1X8LBWK

“¿Y yo qué le hice, ni la conozco, jamás la he tratado en mi vida, pero ya me quería madrear, ¿por qué les despierto tanta envidia? Les duele que tengamos un Presidente como el nuestro y una Jefa de Gobierno como Claudia. No venía al caso que ella se pusiera a usar estas expresiones”, dijo la Gobernadora sobre los mensajes difundidos.