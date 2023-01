Año Nuevo, AUDIOS nuevos: líder del PRI veja a chofer, compra autos y oculta bienes

En una de las nuevas conversaciones de Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, se leen mensajes en donde arremete contra militantes de su partido y donde el analista Javier Tejado lo asesora.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).– La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, inició el año con nuevas conversaciones de Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las que se revelan mensajes en donde arremete contra sus compañeros militantes, habla acerca de la compra de unos autos y una estrategia para evadir la compra de bienes.

En una primera tanda de conversaciones, reveladas esta noche en el programa “Martes del Jaguar”, se leen mensajes de “Alito”, como se le conoce al líder del PRI, con su chofer, a quien le dice teniente.

A continuación las conversaciones difundidas por la Gobernadora de Campeche:

CONVERSACIÓN DEL 4 DE MARZO DE 2021

Alito: Tráeme mis pinches pastillas que no las dejaste con la guardia, te veo ahorita ahí, cuando estés afuera me escribes.

Chofer: OK.

Alito: ¿Qué pasó con mis pastillas?

Chofer: Ya se las llevan. Listo señor, ya está como ordenó y estoy al pendiente para la entrega del documento.

Alito: Ok.

Chofer: Listo. Entregado el documento.

Alito: Listo, ya voy llegando, prepárame las pastillas.

Chofer: Las tare en su codera.

Alito: Ok, ya salgo.

CONVERSACIÓN 5 DE MARZO 2021

Alito: Llámale:

Chofer: Sí, señor.

Alito: Directamente al licenciado Javier Tejado. Te voy a entregar el tema de un departamento, una llave, checar que todo esté pagado y necesitamos nueve lugares. Creo que él tiene asignado y pide otros tres.

CONVERSACIÓN 8 DE MARZO 2021

Alito: Oye, en mi pantalón que me quité venían unos papeles en la bolsa que necesitaba unas tarjetas. Ahí que me lo guarde Reme o quien esté en la casa, por favor. Checa en el pantalón de ayer.

Chofer: Sí, señor.

Alito: Que le hables a la guardia de la señora y que le diga a ala señora que me llame. Oye, llámale a Pablo Escalante, a Pablito el de los blindajes, que necesito hablar con él, qué donde chingados anda. Tráeme mi maletín chico.

Chofer: Ok.

CONVERSACIÓN DEL 10 DE MARZO 2021

Chofer: (envía una liga de una nota de Aristegui Noticias sobre hija de Beltrones).

Alito: 925 mil casa uno de esos, son marca Hikvision que seguramente sí conoces, son una empresa china líder en seguridad. Los otros que hay son de empresas pequeñas, igual chinas, aún estoy hablando con algunos, viendo qué precios ofrecen y los modelos que tiene, te aviso.

CONVERSACIÓN 17 DE MARZO 2021

Alito: ¿Le entregaste a Pablo?

Chofer: Sí, señor, y a moto.

Alito: OK, me parece bien , yo lo veo.

CONVERSACIÓN DEL 18 DE MARZO DE 2021

Alito: Te estoy marcando y no contestas el pinche teléfono. ¿Ya quedó lo que te encargué?

Chofer: En eso estamos, acabo de pagar la funda, me la tienen hoy por la tarde.

CONVERSACIÓN DEL 19 DE MARZO 2021

Chofer: No se preocupe, le voy informando conforme vaya acabando las cosas.

Alito: ¿Ya hablaste con Pablo, ya entraste todo?

Chofer: No, estoy yendo a recoger, quedé de verlo ahorita a la una señor.

CONVERSACIÓN DEL 22 DE MARZO 202

Alito: Tréeme mis pastillas y contesta el pinche teléfono que estoy marcando, qué pasó, dime. Si te llama la señora, estoy en casa de Claudio X. González, en una cena, ok.

Chofer: Ok.

Alito: Ok, ve por la camioneta y guárdala en el estacionamiento dos del partido.

CONVERSACIÓN DEL 22 DE MAZRO DE 2021

Alito: Oye, 7:30 am porque tengo que pasar a casa de Javier tejado, ok.

Chofer: Sí, señor, sin problema.

Alito: Oye, voy a buscar a mis hijos y cuando estén aquí afuera en la puerta me dices rápido.

Chofer: Asunto, novedad, todo en orden. Estoy al pendiente.

Alito: ¿Cómo vas?

Chofer: Todo bien señor y estoy al pendiente con la entrega del domingo.

Alito: ¿Qué paso? Ya no me contestaste. ¿No te entregaron el coche?

Chofer: Buenos días, señor. Hoy lo entregan, Pablo me avisa a qué hora lo tiene y las fundas también.

CONVERSACIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2021

Alito: Álvarez, por favor, llámale a Pablo, te está esperando.

Chofer. Estoy subiendo ya. Listo señor, en orden y guardado como me ordenó.

Alito: Ok.

CONVERSACIÓN DEL 30 DE MARZO 2021

Alito: Oye, mándame la arma larga, la dirección del becco, tráeme el detallista que te pedí.

Chofer: Ok.

Alito: Sí hay, te pueden cambiar dos por la suite más chinchona, cuánto vale.

Chofer: No hay.

Alito: No mames, ¿no hay? Ok.

CONVERSACIÓN DEL 12 DE ABRIL DE 2021

Alito: Oye, hay que pasar por la persona, no bajes, tú manda a un chofer por ella, 9:15pm, vas tú. Que no se te vea en la cámara. La llevas con discreción al Becco.

Chofer: Señor, su chofer me comentó que está ahí en el departamento de ella con al camioneta, ¿aún así quiere que vaya yo o le digo al chofer que la lleve?

Alito: Que la lleve a las 9:15, por favor. El chofer es de confianza nuestra, ¿verdad? Tu te reportas, tiene que reportarse todo, soy inteligente y leal, comprometido. Hoy le voy a dar un bono al chofer. ¿Tienes cómo entrar al departamento de Tejado? Al donde tenemos los coches sin que me vean.

Chofer: Sí señor, nada más que está totalmente vacío, no tiene ni un solo mueble y sí, yo tengo llave parta entrar.

Alito: ¿No hay una cama, nada?

Chofer: Nada, totalmente limpio.

Alito: Ok, pero lo puedo ir a ver sin que me vean, ¿quién es la llave y todo o vamos a ir a ver? Hoy lo vamos a ver, OK, así que prepara todo, solo para verlo. Cotiza si tiene buena suite, que tenga sala y que comunique por dentro con otra, si hay, pídela, sino hay pide dos, como siempre, en el Aqua.

En una segunda tanda de audios, Layda Sansores reveló conversaciones con Javier Tejado Dondé, es abogado por el ITAM; maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Fletcher School y, maestro en Derecho por la Universidad de Yale. Ha sido colaborador de las revistas Nexos, Etcétera y del periódico Reforma. Actualmente es colaborador del periódico El Universal, Grupo ACIR, Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Radiofórmula y Foro Tv. Por sus contribuciones se le otorgó un reconocimiento como finalista, en el Premio Nacional de Periodismo, 2001.

También fue vicepresidente de la Oficina de Información a la Presidencia de Grupo Televisa.

CONVERSACIÓN 20 DE MARZO 2021

Alito: Hazlo, hermano, se va a complicar, los pronósticos son que todo va a empezar a bajar hasta el 11 de mayo y estas dos semanas son peores.

Javier: Sí, sí me voy, deja organizo. Mañana te marco para ver cómo dormir y cuartos pues sí quiero llevar a mis papás.

Alito: A ver, hermano, está el departamento que tiene tres recámaras con todo, ahí en el Country al alado del hospital y al aldo está la casa café que tiene cinco recámaras, no tiene ningún problema, hermano.

Javier: Ok.

Alito: Ya se entregó en tu casa, ábrelo y me dices. Lo importante es mi declaración corta, concisa y transparente.

Javier: Lo checo.

CONVERSACIÓN 21 MARZO 2021

Alito: ¿Qué pasó, que decidiste? Me dice que se va a poner feo, aquí tengo todo resuelto. De quieres quedar en el departamento aquí en la casa o en el hotel, cuantos días.

Javier: Sí me voy a lanza hasta para cambiar de aires con mis papás. Nada más que tengo que organizar, pero te marco mañana para ver temas logísticos.

CONVERSACIÓN DEL 23 DE MARZO 2021

Javier: Ya leí tus reportes, si lo que pin tienes cómo sustentarlo a 12 de 26 bienes se compraron cuando no eras servidor público y de los otros estaño cómo,o se pago, el debate será si se pagaron baratos o caros, pero vale madres eso. Así que me parece que ni mediático el tema. No hay nada en el extranjero.

Alito: Jajaja, cómo te quiero mi hermano. Cuándo te vas a venir, es increíble que sigas en México todavía, eso está muy complicado.

CONVERSACION DEL 19 DE MAYO DE 2021

Javier: Y alisto para tu entrevista? Di lo que tú quieras decir. Recuerda, pobres y desempleados, los ricos son pocos votos.

Alito: Gracias, ya estoy listo, muy bien lo que me mandaste porque esa chingadera no nos deja dormir. Te mando u abrazo fuerte.

Javier: Te fue muy bien en la entrevista.

Alito: Oye, Papo, verdaderamente que eres un cabrón operador, casi no me di cuenta que me mandaste las preguntas, no ahí con Enrique, jajaja. Papo, un favor, que ya me descongelen mis bienes, no puedo hacer nada.