Pensiones, becas, austeridad, elecciones y un Congreso compacto: qué propone AMLO

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la recta final de su Gobierno un paquete de 20 reformas constitucionales y legales que van desde el plano electoral y judicial hasta el de las pensiones, el cuidado animal y del medio ambiente.

“La honestidad es libertad. No se podría transformar sin la honestidad porque no se podrían enfrentar intereses de grupos, de potentados, destruyen a cualquiera que no tenga autoridad moral, que no tenga autoridad política. Entonces por eso es necesario que se conozcan las reformas bien y que con esa información cada quien, de acuerdo a su criterio, actúe, pero que no haya manipulación. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero que se conozca bien, que no se inventen las cosas. Por eso vamos a estar aquí informando”, expuso esta mañana el Presidente.