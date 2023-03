Vecinos de Miguel Hidalgo no aceptan que Tabe se victimice: es corrupción, reclaman

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– En el número 86 de la calle Francisco Murguía, en la colonia Escandón de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se construye desde hace 13 meses un edificio de lujo con cinco plantas que vecinos denunciaron desde un inicio ante las autoridades de la demarcación porque al realizar las obras, el manto acuífero del subsuelo se filtró al inmueble de a lado, violando el derecho a la vivienda y seguridad de las 12 familias que lo habitan.

Los vecinos se acercaron primero a la inmobiliaria Tu Tierra MX, que es la que construye el edificio, para que atendieran los daños causados a sus viviendas, pero se negaron a reparar las afectaciones argumentando que tenían todos los permisos y en su lugar los canalizaron a la Alcaldía. Fue ahí donde empezó su calvario, pues a la par que ellos realizaron las denuncias, en la demarcación vecina, la Benito Juárez, se destapó una red de corrupción denominada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) como el Cártel Inmobiliario y desde entonces sus acusaciones han quedado estancadas, pues el Alcalde Mauricio Tabe Echartea minimizó el problema señalando que “es una persecución política del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo“.

Ante esta omisión que denuncian por parte de la Alcaldía, los vecinos afectados de la calle Francisco Murguía se han unido a la petición de otros habitantes de la demarcación, quienes juntan firmas para pedir la Revocación de Mandato del Alcalde Mauricio Tabe, a quien señalan de proteger a las inmobiliarias.

SinEmbargo contactó a la Alcaldía Miguel Hidalgo para saber su postura ante las denuncias de los vecinos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

El edificio que construye la inmobiliaria Tu Tierra MX, con manifestación de construcción expedida en septiembre de 2020, consta de 15 departamentos en preventa desde 4 millones de pesos. Durante la excavación de la obra en un predio de estacionamiento, el manto acuífero del subsuelo se filtró al edificio de a lado, con 60 años de antigüedad, ocasionando hundimientos y grietas en sus viviendas, un daño estructural que será permanente, según señala el dictamen 1SCDF/DG/1302/2022 del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

El dictamen, que fue entregado a los vecinos en octubre de 2022, concluye que “los daños a los muros de carga de mampostería semiconfinados del inmueble fueron ocasionados principalmente por el proceso de excavación durante la etapa de la obra marcada con el número 86, ubicado en la calle General Francisco Murguía, colonia Escandón, demarcación Miguel Hidalgo”. Por lo anterior, el Instituto ordenó a la Alcaldía “revisar las instalaciones hidrosanitarias, así como la cisterna para conocer las condiciones que guardan y saber el origen de las filtraciones de agua al interior de los departamentos que presentan humedad en pisos y muros de carga de mampostería semiconfinados, sobre todo los del cubo de iluminación y ventilación. La Alcaldía deberá revisar la documentación respecto a la ejecución de la obra vecina para dar fe de las condiciones que guardan las edificaciones hasta antes antes del inicio de los trabajos de construcción”.

A pesar de tener este dictamen que señala que la construcción del número 86 sí les ocasionó un daño estructural, los vecinos denuncian que la Alcaldía no ha querido cumplir con las recomendaciones del Instituto para la Seguridad de las Construcciones y ahora temen que su edifico colapse en un sismo.

“Nosotros queremos que nuestro caso escale e indicar que no se trata de una persecución política, que nosotros como víctimas, que existimos y que hay documentos que prueban los daños y no es invento de nadie; hay una gran omisión por parte del Alcalde en turno y creemos que esto es una violación a los derechos”, mencionó otra de las colonas afectadas.

Previo a este dictamen, la Dirección de Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo dictaminó “alto riesgo” y el área jurídica suspendió la obra por inseguridad. Pero César Garrido, Director Jurídico en la gestión de Mauricio Tabe, retiró sin justificación los sellos, por lo que la Contraloría General lo inhabilitó durante 90 días “por el desprecio de la seguridad, el patrimonio y la vida de los colindantes”, dijo el abogado Gustavo García, asesor de los vecinos de Francisco Murguía 88.

El funcionario César Garrido, que ya está laborando nuevamente, también trabajó en la Dirección Jurídica de la Alcaldía Benito Juárez de 2009 a 2015 con Luis Vizcaíno, actualmente preso en el Reclusorio Norte por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito en el llamado Cártel Inmobiliario; Mientras que el representante legal de la obra en la colonia Escandón es Víctor Stolkin, quien entregó departamentos en Benito Juárez con problemas de electricidad, servicio de agua y escrituras.

En 2019, cuando la inmobiliaria arribó para preparar la obra en el predio que era un estacionamiento, los vecinos comenzaron a notar posibles colusiones entre la inmobiliaria y la Alcaldía Miguel Hidalgo porque ignoraron sus alertas. Ahora piden ayuda al Gobierno de la Ciudad de México para que, al igual que en Benito Juárez, investiguen las denuncias de corrupción inmobiliaria en la demarcación.

LOS DAÑOS DENUNCIADOS EN VIVIENDAS

En un recorrido realizado por SinEmbargo a los departamentos se observan a simple vista las afectaciones que ha dejado la obra en Francisco Murguía 86: las paredes crujen, en los pisos hay grietas y humedad porque el agua no deja de filtrarse, obligando a los inquilinos a modificar sus habitaciones.

En una de las habitaciones del departamento número 1 las filtraciones de agua comenzaron en el clóset y la humedad penetró en la ropa, que ahora se deja sobre la cama para evitar que guarden olores. En la otra recámara, ubicada también al lado de la construcción, ocurrió lo mismo y ahora el pasillo luce llenó de muebles que se desalojaron de ambas recámaras.

Los inquilinos del edificio de la calle de Francisco Murguía 88 también destacan que han tirado muebles, ropa y algunas cosas las han subido a los cuartos de azotea para evitar que se dañen por la humedad.

“Yo he tirado muebles y el laminado porque estaba completamente humedecido, el día que se me pasó el acuífero dañó muchas cosas y me estoy deshaciendo de ropa porque no tiene caso que yo la tenga porque se echa a perder; estoy moviendo cosas a los cuartos de la azotea”, mencionó una de las vecinas.