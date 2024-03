​​ENTREVISTA¬ “La herbolaria es un conocimiento que debe rescatarse a nivel masivo”

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– “La herbolaria es un conocimiento que se tiene que rescatar a nivel masivo para todas las personas”, planteó la terapeuta Marián de Llaca, quien publica con Grijalbo un libro bajo el título de esta práctica que pone en el centro las propiedades de las plantas medicinales a través de una serie de relatos de sus pacientes.

“Hay quienes piensan que las plantas medicinales es un conocimiento que no es científico y que nada más obedece a la tradición oral, a lo que decían los abuelos, a lo que decían las personas hace mucho tiempo. La herbolaria es ciencia, las plantas medicinales son ciencia, se nos olvida que los mismos medicamentos alópatas surgen de las plantas medicinales”, comentó la autora a SinEmbargo .

Marián de Llaca expuso que aún cuando hay quienes piensan que las respuestas del cuerpo humano para curarse con plantas medicinales son muy lentas, no es así. “Yo te puedo decir que en mi caso y en el caso de muchísimos pacientes las respuestas son inmediatas”, expresó.

“Las plantas medicinales vamos a decir que son hijas de la Tierra, son hijas de toda la naturaleza. El planeta Tierra nos da flores, nos da plantas, árboles, cortezas, raíces, tubérculos y todo esto que nos da el planeta Tierra tiene todos los nutrientes que nosotros como cuerpo humano necesitamos porque también somos hijos de la madre tierra”, ahondó.

La autora puntualizó que en el libro también están integradas todas las frutas y las verduras para que las personas tomen conciencia de que se pueden sanar a sí mismas y que pueden sostener sus niveles de bienestar de una manera estable si se alimentan de la manera apropiada, “con comida sana con comida que surja de la tierra, con comida natural que sea todo empacado”.

“Quise también acompañar el libro con las historias. Tengo muchas historias en mi cabeza, muchas, muchísimas, tengo 40 años dando consulta y me ha venido a ver mucha, mucha gente. Entonces, la cantidad de historias que tengo en mi memoria, es muy alta, tengo como una biblioteca humana dentro de mí. Me parece maravilloso el ser humano, me parece maravilloso sus procesos de transformación de cambio, las problemáticas por las que atravesamos”, declaró.