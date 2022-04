VIDEO: Auto se incendia al chocar contra Embajada rusa en Rumanía; conductor muere

BUCAREST, Rumanía, 6 de abril (AP).— Un auto se estrelló el miércoles contra la cerca de acceso a la Embajada de Rusia en la capital de Rumanía, Bucarest, y su conductor murió por un incendio posterior, dijo la policía de la ciudad.

El incidente se produjo alrededor de las 6:00 horas y el vehículo no entró al recinto diplomático, agregaron las autoridades.

Un video de los momentos posteriores al choque mostró el auto envuelto en llamas mientras personal de seguridad corría hacia la zona.

Según la policía, los bomberos desplazados al lugar pudieron sofocar el fuego pero el conductor murió en el acto.

Por el momento se desconocía el posible motivo u otros detalles.

En un comunicado tras el incidente, la Embajada rusa expresó sus condolencias a la familia del conductor.

“Debemos afirmar con pesar que, sean cuales sean los motivos del conductor, no hay duda de que cometió este acto bajo la influencia de una explosión de histeria antirrusa en relación con la provocación escenificada en la ciudad de Bucha”, señaló el comunicado.

Ningún empleado resultó herido, agregó.

The dude who attempted a terrorist act this morning at the #Russian Embassy in #Bucharest was a scumbag. One day prior he received a 15 yrs sentence for raping his own underage daughter.

A human garbage.

And vehemently pro-Ukrainian on the social media. pic.twitter.com/PHkDMCqfSj

— Bogdan Stanciu 🇷🇴 ♓ (@whitenights_ro) April 6, 2022