Ucrania alerta que Rusia prepara ofensiva para controlar Donetsk, Lugansk y Mariúpol

Kiev, 6 abr (EFE).- Los principales esfuerzos militares rusos se centran ahora en preparar una ofensiva para establecer un control total sobre el territorio de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, en el este del país, y Mariúpol, en el sur, según el último parte del Alto Mando del ejército ucraniano.

Este parte, emitido en el 42 día de la invasión rusa de Ucrania, indica que las tropas rusas continúan su ofensiva hacia Izium, una ciudad situada en el río Donetsk, en la provincia de Jarkov, así como hacia Sloviansk y Barvinkove, también en la misma provincia, que según los analistas son ciudades clave en la ofensiva rusa hacia Donetsk y Lugansk, las autoproclamadas repúblicas del este de Ucrania.

