Nueva técnica revela “puertas ocultas” en las proteínas, clave para nuevos fármacos

Barcelona (España), 6 abr (EFE).- Científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona (noreste de España) desarrollaron una nueva técnica con la que revelaron la existencia de “puertas ocultas” que controlan la función de las proteínas, que podrían usarse como diana terapéutica y suponer una revolución para hallar nuevos fármacos contra numerosas enfermedades.

El método, en el que se llevan a cabo decenas de miles de experimentos a la vez, sirvió para trazar el primer mapa de estas dianas tan difíciles de encontrar, también conocidas como lugares alostéricos, en dos de las proteínas humanas más habituales, lo que puso de manifiesto que son abundantes e identificables.

Según explicó el investigador del CRG André Faure, esta nueva técnica “podría cambiar las reglas del juego para descubrir fármacos y dar lugar a medicamentos más seguros, más inteligentes y más eficaces porque permite a los laboratorios de todo el mundo buscar y aprovechar las vulnerabilidades de cualquier proteína, incluso las que se consideraban dianas imposibles”.

Allosteric sites control protein function and could, in theory, be targeted to dramatically change the course of diseases as varied as dementia and cancer. The findings could be a *game changer* for drug discovery, leading to safer, smarter and more effective medicines. pic.twitter.com/GShvx4Zy6E

