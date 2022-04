AMLO presume partido de beisbol con titular de la Sedena: “Jugué cinco entradas”

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador jugó esta tarde de miércoles al béisbol en compañía del General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional en el deportivo Alianza de Tranviarios ubicado al sur de la Ciudad de México.

A unos días de que se lleve a cabo la consulta de Revocación de Mandato, el titular del Ejecutivo salió a jugar su deporte favorito y lo compartió por medio de un video en Twitter.

“Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones”, presumió el mandatario en redes sociales.