DC frena proyectos de Ezra Miller tras su arresto; The Flash sería el último

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- Warner Bros. y DC pusieron en duda los próximos proyectos cinematográficos de Ezra Miller debido al arresto del actor en Hawái por alterar el orden público. La cinta de The Flash podría llegar a ser la última aparición del actor en la franquicia de superhéroes.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, una fuente confiable aseguró que las empresas acordaron “poner pausa a cualquier proyecto futuro que involucre a Miller, incluidas sus posibles apariciones en el universo cinematográfico de DC Cómics”.

Todo debido a que el protagonista de The Flash fue arrestado el pasado 29 de octubre por alteración del orden público y acoso.

