Demócratas de EU estallan: Petroleras “estafan al pueblo” que sufre alza en gasolinas

Por Matthew Daly

WASHINGTON, 6 de abril (AP).— Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusaron el miércoles a las compañías petroleras de “estafar al pueblo estadounidense” y anteponer las ganancias a la producción en un momento en que los estadounidenses sufren el aumento de los precios de la gasolina durante la guerra en Ucrania.

“En una época de ganancias récord, las grandes petroleras se rehúsan a incrementar la producción para darle al pueblo estadounidense un alivio muy necesario en las gasolineras”, dijo el Representante demócrata Frank Pallone, presidente de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara Baja.

Ejecutivos petroleros respondieron que el crudo es un mercado global y que las compañías petroleras no dictan los precios. Es la segunda vez que testifican ante el Congreso en seis meses.

“Nosotros no controlamos los precios del mercado del crudo ni del gas natural, ni de los productos refinados como la gasolina y el diésel, y no toleramos la manipulación de precios”, dijo el director general de Chevron, Michael Wirth.

Ante las incisivas preguntas de los demócratas, Wirth; el director general de ExxonMobil, Darren Woods, y otros ejecutivos dijeron que sus compañías no tienen planes de suspender los pagos de dividendos a los accionistas ni restringir la recompra de acciones, que han enriquecido a éstos y a los directivos de las compañías. Las seis empresas que participaron en la audiencia registraron ganancias por 77 mil millones de dólares el año pasado, dijeron los ejecutivos.

El Presidente Joe Biden ha ordenado poner en circulación un millón de barriles diarios de la reserva estratégica de petróleo de la nación durante seis meses en un intento por controlar los precios de la energía, que se han disparado desde que Estados Unidos y sus aliados impusieron fuertes sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania. La gasolina regular alcanzaba el miércoles un promedio de 4.16 dólares el galón (1.09 dólares por litro), un aumento de 2.87 dólares en comparación con hace un año, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés).

Biden y otros demócratas han culpado del aumento al Presidente ruso Vladimir Putin y a la industria petrolera estadounidense, citando reportes de que las compañías del sector han tenido ganancias récord en los últimos meses.

Tras subrayar que los precios ya se estaban incrementando antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero, McMorris Rodgers dijo que los estadounidenses “son demasiado listos y no han creído” esta aseveración de Biden y de otros demócratas. Dijo que la audiencia fue “meramente política”.

ICYMI – Watch complete House hearing with Oil Company Executives on High Gas Prices here: https://t.co/7ADle87xAU pic.twitter.com/WCYz6Y4GvW

— CSPAN (@cspan) April 7, 2022