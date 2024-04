VIDEOS ¬ Roberto Canseco enfrentó a comando que allanó Embajada de México, ¿quién es?

En la madrugada del sábado, la Cancillería mexicana publicó un comunicado donde dio a conocer que el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato, y que se espera contar con las garantías necesarias para el abandono por parte del personal mexicano; además, adelantó que llevarán el caso ante la CIJ.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– Es un hombre canoso y alto. Vestía unos jeans oscuros y una chamarra de lona azul. El diplomático intentó frenar la camioneta negra a donde las autoridades de Ecuador subieron al exvicepresidente de aquel país, Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en las instalaciones de la Embajada mexicana en Quito que fueron allanadas la noche del viernes. El mexicano Roberto Canseco, jefe de la delegación luego de que la Embajadora fuera declarada non grata, acabó reducido por la policía, que lo sometió en el piso, donde quedó a gatas. Minutos después México rompió relaciones con el país sudamericano.

“Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran como delincuentes, allanaron la Embajada de México en Ecuador. No es posible, es una locura”, dijo un emocionado Canseco, todavía incrédulo, en la noche de Quito, ante los medios locales que grabaron el asalto a las instalaciones mexicanas.

“No puede ser, no puede ser… Esto no ha pasado ni en los peores casos”, rememoró. México, un baluarte de la defensa de perseguidos por dictaduras en Chile, Argentina y Brasil, en la segunda parte del Siglo XX, sufrió el viernes un acto que el jefe de la delegación calificó como “histórico”, pero no como elogio sino como crítica. “No vimos lo que estaba pasando. Estábamos por salir. De repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la Embajada”, narró.

“Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Es increíble que haya sucedido algo así”, añadió. Cuestionado sobre Glas, a quien las autoridades ecuatorianas ya trasladaron a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil, dijo: “Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto, es totalmente fuera de toda norma. Es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo”, finalizó.

Subo video de Roberto Canseco, diplomático mexicano declarando a los medios de comunicación, tras haber sido golpeado y agredido por la policía del régimen de Ecuador, tras el asalto de la embajada de México. pic.twitter.com/kQLrdNzmkP — On the other side of the Berlin Wall (@03690jul) April 6, 2024

QUIÉN ES ROBERTO CANSECO

Antes de quedar como jefe de Cancillería de la misión en Ecuador, Canseco era el jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos, con un rango de Ministro. Es licenciado en Derecho y tiene una larga carrera diplomática. Se ubica como uno de los principales diplomáticos mexicanos en Ecuador desde hace 8 años.

Antes, fue parte del Consulado mexicano en Guatemala, entre 2012 y 2016. Entre 2009 y finales de 2012, fue el director de área en la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos.

Canseco le dijo a The Associated Press en las últimas horas: “Estoy atónito por la situación que se ha dado (…) Es la peor acción que he podido presenciar de un gobierno extranjero. Es totalmente inaceptable que hayan violado el estatus diplomático de la Embajada”. Aseguró que fue encañonado luego del forcejeo con los agentes en una calle aledaña a la Embajada.

Incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió la actitud de los diplomáticos mexicanos. “No están solos. Han dado muestra de dignidad y decoro, como quedó de manifiesto con la actitud de Raquel Serur, nuestra embajadora, y de Roberto Canseco, jefe de cancillería de la embajada. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, está conduciendo de manera profesional y eficaz este penoso asunto”, señaló en redes sociales.

“Respetamos al pueblo hermano de ese país y a nuestros connacionales les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación. Agradecemos la solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto de la Embajada de México en Ecuador”, añadió el mandatario.

MÉXICO ROMPE CON ECUADOR

México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que la policía irrumpiera en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano, que había solicitado asilo político allí tras ser acusado de corrupción, en un momento de creciente tensión entre los dos países.

🔴 #AHORA | La noche de este viernes 5 de abril, la Policía Nacional entró con carros blindados a la embajada de México en Quito. Roberto Canseco, encargado como embajador de ese país en Ecuador, se enfrentó a los uniformados y confirma su ingreso a las instalaciones. Más… pic.twitter.com/plbRTlouar — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) April 6, 2024

En una medida extraordinariamente inusual, los agentes entraran por la fuerza a la legación diplomática la noche del viernes para arrestar a Jorge Glas, que residía allí desde diciembre.

El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reaccionó inmediatamente a esa acción ecuatoriana. En su cuenta de X, antes Twitter, indicó que ante la “violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía” de su país, ordenó a la Cancillería “que de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”. Además, calificó la detención de “hecho autoritario”.

El sábado temprano, Glas fue trasladado desde la Fiscalía en el centro de Quito a un centro de privación en la ciudad de Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de la capital, en medio de un estricto operativo militar y policial ordenado por un Juez. Se le realizaría una valoración médica, informaron las autoridades penitenciarias.

Algunos simpatizantes del exvicepresidente que se encontraban en los exteriores de la Fiscalía gritaron “fuerza” a la salida de la caravana. Glas, de 54 años y quien fungió como vicepresidente entre 2013-2017 en la administración de Rafael Correa y durante un año en el entonces Gobierno de Lenin Moreno, fue condenado en 2017 en dos procesos — uno por sobornos y otro relacionado con la trama de la constructora brasileña Odebrecht — pero salió de prisión en noviembre de 2022 tras recursos judiciales.

Las autoridades ecuatorianas también investigan presuntas irregularidades durante su gestión en las labores de reconstrucción del terremoto de 2016.

Los policías, que llegaron a la sede diplomática mexicana en vehículos negros, rompieron las puertas exteriores del recinto ubicado en el norte de la capital ecuatoriana y accedieron a los patios para apresar a Glas. Ahí los recibió, por sorpresa, el diplomático mexicano Canseco.

En la madrugada del sábado, la Cancillería mexicana publicó un comunicado donde dio a conocer que el personal diplomático de México en Ecuador “abandonará ese país de inmediato, y que se espera contar con las garantías necesarias para el abandono por parte del personal mexicano”, incluido Canseco.

“México condena enérgicamente los actos de violencia ejercidos contra el jefe de Cancillería de la misión, Roberto Canseco Martínez, así como la arbitraria aprehensión del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien se encontraba en la embajada y en trámite de asilo político por la persecución que vive”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La SRE también adelantó que el Gobierno mexicano recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar las violaciones al Derecho Internacional por parte de Ecuador, así como a las instancias regionales e internacionales pertinentes. “La Secretaría de Relaciones Exteriores exige una investigación exhaustiva del ataque perpetrado, al tiempo que reitera su compromiso en la lucha contra la violencia en todas sus formas”, finalizó.

A lo largo del sábado, los gobiernos de Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Cuba y Honduras han sido las primeras en comunicar al Gobierno mexicano su respaldo frente a la incursión protagonizada por la policía ecuatoriana. Incluso la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó a México y se solidarizó con el país norteamericano. Llamó a una reunión urgente y a frenar la escalada en las tensiones entre ambos países

Por su parte, en un comunicado a la nación, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la operación policial al esgrimir que una condena previa contra Glas prevalecía sobre una condición de asilado político cuya validez además fue disputada por el mandatario ecuatoriano.

–Con información de AP y Europa Press.