Hijo de la exfiscal de búsqueda de desaparecidos en BC es hallado muerto en Tijuana

El hijo de la exfiscal de la Unidad de Personas Desaparecidas de Baja California desapareció el 22 de abril cuando salía de su casa.

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- El cuerpo sin vida del joven Carlos Ontiveros Loza, de 21 años de edad, fue localizado la noche del viernes en un cerro en las inmediaciones de la colonia Mariano Matamoros Sur en Tijuana, Baja California.

El hijo de la exfiscal de la Unidad de Desapariciones de la Fiscalía General de Baja California (FGE), Diana Loza, fue visto por última vez el 22 de abril al salir de su casa ubicada en el fraccionamiento Colinas de California, alrededor de las 19:40 horas, para reunirse presuntamente con unos conocidos.

De acuerdo a información proporcionada por la FGE, aproximadamente a las 20:03 horas de ayer viernes fue reportado que a mitad de un cerro a la altura de las calles Miguel Yáñez y Santa María Cerro Colorado, se encontraba un cuerpo en estado de putrefacción cubierto con hojas secas y una cobija color negra con azul.

Al lugar arribaron elementos policiacos y confirmaron el hecho al visualizar un cadáver con las extremidades inferiores atadas con cables.

En un reporte preliminar las autoridades informaron que el cuerpo se hallaba calcinado, pero más tarde la Fiscalía desmintió el hecho.

Esta mañana de sábado el colectivo Todos Somos Erick Carrillo, confirmó en su cuenta de Facebook que el cuerpo localizado la noche del jueves en la colonia Mariano Matamoros se trataba del joven Carlos Ontiveros.

“La búsqueda y difusión del joven qué hasta hace unos días estaba en calidad de desaparecido ha terminado.

“Les damos las gracias a toda la ciudadanía por todo él apoyo recibido en compartir y en la búsqueda del joven CARLOS ONTIVEROS LOZA quién desgraciadamente fue localizado sin vida.

Sin nada que celebrar el día de las madres, Diana buscaba a su hijo Carlos Ontiveros, el cuerpo ha sido encontrado a la altura del florido en la 4ta sección en Tijuana #desaparecidos pic.twitter.com/ExHQMePPpu — Yolanda Morales (@moralesyo) May 6, 2023

“FUNDACIÓN INTERNACIONAL TODOS SOMOS ERICK CARRILLO”; “Pedimos oración por su familia para qué encuentren La Paz y el consuelo qué en éstos momentos necesitan y poco a poco la resignación en su corazón; “CARLOS tú madre desde las primeras horas te busco y lucho tras tu desaparición, SIÉNTETE ORGULLOSO DE ELLA”, son algunos de los mensajes.

Tras la desaparición de su hijo, la ex funcionaria expresó a ZETA: “Yo nada más quiero encontrar a mi hijo. Estás en un camino que no tiene luz, que está oscuro, no tienes una dirección hacia donde ir. Busco a mi hijo en vida, lo quiero vivo; les exijo que se agoten todos los recursos con los que cuentan para que se agoten todos los actos de investigación para dar con el paradero de mi hijo, que no se deje de investigar”.

Tijuana suma 29 homicidios en mayo y 630 en lo que va del 2023.

