Gobierno de la CdMx da LISTA con 15 mejoras a transportistas; abren mesas de trabajo

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México informó este lunes que abrió mesas de trabajo con los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) donde se planteó el aumento de la tarifa y el Gobierno delineó 15 puntos que deben cumplir para mejorar el servicio.

Pide @GobCDMX 15 puntos a transportistas para mejorar servicio:

Uniforme

Capacitación

Reglamento

No acompañantes

No abusos

Licencia

Cromática

No vidrios polarizados

Mantenimiento

Seguros

Orden en bases

Respetar paradas

No exceso de velocidad

No volumen alto

Padrón pic.twitter.com/9G7M41Kj4z

— Martí Batres (@martibatres) June 6, 2022