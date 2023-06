La izquierda da vuelta a la página 2023 y se lanza plena a 2024, la prueba de pruebas

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Morena se ha metido de lleno a la sucesión presidencial una vez finalizado el proceso electoral del pasado 4 de junio —en el que el partido guinda arrebató al PRI el Estado de México, la entidad más poblada del país— la aduana impuesta por la dirigencia del movimiento a los aspirantes a suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La noche de este lunes, el Presidente López Obrador cenó con los cuatro principales aspirantes de su movimiento, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el Senador Ricardo Monreal Ávila para cerrar filas con Delfina Gómez Álvarez, quien será la primera Gobernadora del Estado de México, y al mismo tiempo para mandar un mensaje de unidad.

“Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina entre todos. Estábamos muy contentos con ella presente y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien”, comentó brevemente el Presidente a la par que detalló que al encuentro asistieron los gobernadores de Morena así como el dirigente Mario Delgado Carillo y la Secretaria General, Citlalli Hernández.

“Hablamos en general de mantenernos unidos. Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir. Nada de ‘tapados’. Nada de ‘dedazo’. Nada de destapes. Nada de imposición”, reiteró.

Este domingo se tiene previsto que el Consejo Nacional de Morena —que preside el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo— sesione para proponer el método de selección de la candidatura presidencial del partido, así se establece en el punto tres del orden del día: “reflexión y propuesta para el proceso de selección del Coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación 2024-2030”.

Se espera, además, que este día Marcelo Ebrard presente su propuesta a la dirigencia del partido para poder elegir al candidato morenista para 2024, la cual será discutida en el Consejo Nacional, como aclaró este martes Mario Delgado. El Canciller ha planteado, de tiempo atrás, que la encuesta para seleccionar al abanderado del movimiento sólo contenga una pregunta además de plantear que quienes participen en la sucesión se separen con tiempo de su cargo para, a su decir, competir en igualdad de circunstancias.

Esta última condición también la planteó el Presidente López Obrador en la cena que tuvo con los cuatro aspirantes presidenciales en el restaurante El Mayor. Gobernadores y fuentes de la dirigencia del partido dijeron a El País que el mandatario federal afirmó en el encuentro que, si el Consejo Nacional aprueba ese mismo día la convocatoria al proceso interno de selección, tan pronto como la siguiente semana los cuatro contendientes deberán dejar sus cargos en el Gobierno.

La carrera presidencial se ha adelantado como nunca antes se había visto en el país. Todas las encuestas sugieren una continuidad de la 4T y colocan como las dos principales opciones a la Jefa de Gobierno y al Canciller. La oposición, por su parte, firmó este lunes un acuerdo de unidad para esta contienda electoral, lo cierto es que entre el PAN, PRI y PRD no hay aún un perfil claro, lo cual ha llevado a distintos observadores a señalar la trascendencia que puede tener para el país la selección del candidato de la 4T.

Uno de los principales retos que enfrenta Morena es que se mantenga la unidad dentro del movimiento. Lo ocurrido en Coahuila ha planteado un escenario que la dirigencia nacional a cargo de Mario Delgado Carillo busca evitar. En esta entidad, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde fueron por separado. En el caso de los dos primeros partidos la división se dio cuando Ricardo Mejía Berdeja desconoció la encuesta que seleccionó al Senador Armando Guadiana Tijerina como el candidato morenista en el estado y fue abanderado por el PT. El resultado fue una victoria fulminante del priista Manolo Jiménez, abanderado también por el PAN y PRD.

“Ahí estaba echada la suerte desde antes. Esta traición que se estuvo por parte de un personaje (Ricardo Mejía” que arrastró al PT, pues evitó que se consolidara el voto del cambio. Por más esfuerzos que hicimos nosotros de recuperar esa alianza, al final reacciona el Verde, reacciona el PT, entienden que lo único que están haciendo es hacerle el juego al PRI, hacerle el caldo gordo al PRI, condenar a la gente en Coahuila a 100 años de priismo”, lamentó este día Mario Delgado.

En ese sentido, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, descartó la posibilidad de que el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón o cualquiera de los aspirantes presidenciales del movimiento “hagan berrinche” en caso de no ser elegidos como el o la candidata a la Presidencia del oficialismo para las elecciones federales de 2024.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Delgado indicó que Morena no debe de dar ningún tipo de pretextos con el método de elección de los candidatos para justificar una ruptura al interior del partido, por ende, dijo, el proceso debe ser imparcial, transparente y no ir en contra de los que dicta el pueblo. Además recordó que los candidatos elegidos con la encuesta han ganado 17 gubernaturas.

“Tenemos estatutos, eso no es negociable, el tema de las encuestas está por estatutos, ¿qué es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo?, pues en las fechas, la metodología, el número de encuestas, los requisitos para inscribirse, si va a haber debates, si se va a renunciar o no, esa es la parte que hay que hablar, pero la encuesta no se toca. La encuesta es algo establecido en nuestros estatutos y es mucho más que un método de elección, es garantizar que Morena siga siendo instrumento de lucha del pueblo de México donde tome las decisiones, si queremos ganar en el 24 tenemos que confiar en el pueblo de México”, declaró.