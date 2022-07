El capital premia la estabilidad y a las democracias como México, dice Gabriel Yorio

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Los inversionistas extranjeros prefieren destinar su dinero en naciones con regímenes democráticos como México, aseguró Gabriel Yorio, Subsecretario de Hacienda Hacienda y Crédito Público luego de que este día, la agencia Standard and Poor’s (S&P) mejoró la perspectiva del país de negativa a estable y ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera y local en BBB y BBB+, respectivamente.

“Los inversionistas votan con su dinero y usualmente prefieren países democráticos, los países democráticos tienen preferencia en la relocalización de empresas. En México hay pesos y contrapesos, es un régimen democrático, inclusive varios fondos de inversión de pensiones extranjeros no quieren invertir en ciertas regiones donde no hay regímenes democráticos o hay continua violación de derechos humanos, México no está en ese punto, al contrario es un país que está siendo reconocido por estos elementos positivos”, dijo Yorio en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire .