Sam Gooden, cantante de soul y fundador de The Impressions, muere a los 87 años

Por Kristin M. Hall

NASHVILLE, Tennessee, EU (AP) — Sam Gooden, uno de los integrantes originales del grupo de soul de Chicago The Impressions y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, falleció. Tenía 87 años.

Gooden murió el jueves rodeado de su familia, un mes antes de cumplir 88 años, en su ciudad natal de Chattanooga, Tennessee, dijo su hija, Gina Griffin. El deceso fue reportado primero por WRCB-TV en Chattanooga.

The Impressions se formó en la década de 1950 luego que Gooden y los hermanos Richard y Arthur Brooks conocieron a Curtis Mayfield y Jerry Butler en Chicago. Butler cantó como barítono principal en su exitosa grabación de 1958, la clásica balada “For Your Precious Love”, aunque muchos de sus éxitos incluyeron al tenor Mayfield con Gooden cantando como bajo con él.

Remembering Sam Gooden of 1991 Inductees The Impressions, whose music effortlessly bridged R&B with the sound of the civil rights movement. As an original member, Gooden’s uplifting voice was an essential component of The Impressions’ unique vocal blend. 1/2 pic.twitter.com/7zPXF80ZAX

— Rock Hall (@rockhall) August 6, 2022