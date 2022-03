Jeff Carson, cantante de música country, fallece a los 58 años de edad

NASHVILLE, Tennessee, 27 de marzo (AP).— El cantante y compositor de música country Jeff Carson, quien obtuvo éxitos con “Not On Your Love” y “The Car” antes de convertirse en policía, murió en Tennessee, dijo su publicista. Tenía 58 años.

El músico falleció de un ataque al corazón en un hospital de Franklin, dijo Jeremy Westby, de 2911 Media.

Carson nació en Tulsa, Oklahoma, en 1963, y originalmente se llamaba Jeffrey Lee Herndon, dijo Westby en un comunicado de prensa. Cantó en la iglesia y formó una banda en Rogers, Arkansas, antes de mudarse a Branson, Missouri, donde escribió canciones y tocó a nivel local, según el texto.

So saddened to hear of the passing of my friend #Jeffcarson. He was a tremendous singer and one of the kindest people I’ve ever met. He also was a law enforcement officer who served his community bravely. He’ll be missed dearly. I’ll see you on the good side buddy pic.twitter.com/ktm1LsB4I0

— bryan_white (@bryan_white) March 27, 2022