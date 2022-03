Taylor Hawkins tenía 10 tipos de sustancias en el cuerpo, indica prueba toxicológica

Según los estudios preliminares aplicados al baterista tras su muerte, se encontraron rastros de 10 sustancias, entre ellas THC (mariguana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– La Fiscalía de Colombia abrió una investigación después de que encontraran 10 tipos de sustancias al hacer el estudio médico forense inicial del cuerpo de Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters que falleció este viernes en un hotel al norte de Bogotá.

Según la prueba toxicológica practicada, se encontraron rastros de THC (mariguana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal continua los estudios médicos para lograr el total esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muere de Taylor Hawkins”, dijo la dependencia en un comunicado.

#ATENCIÓN | Comunicado oficial de la #Fiscalía General de la Nación sobre la muerte del ciudadano extranjero Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters. pic.twitter.com/K3Z7Ss9wcO — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 26, 2022

El músico Taylor Hawkins falleció el viernes 25 de marzo por la noche en un hotel de Bogotá, a sus 50 años de edad. La banda americana liderada por Dave Grohl se encontraba de gira en Colombia para tocar esta noche en el Festival Estéreo Picnic, donde cancelaron su participación debido a la tragedia.

Según la Alcaldía de la capital colombiana, el baterista presentó un dolor el pecho cuando se encontraba en su habitación de hotel y fue atendido de inmediato por personal de salud, pero ya no pudo ser reanimado y se declaró su muerte.

Hawkins era el baterista de las giras de Alanis Morrissette hasta que se unió a Foo Fighters en 1997. Participó en los discos más destacados de la banda, incluyendo “One by One” y “On Your Honor”, y en éxitos como “My Hero” y “Best of You”.

El baterista creció en Laguna Beach (California), donde comenzó a estudiar música de conservatorio y aunque su especialidad era la batería también tocaba piano y guitarra.

Entre los artistas que inspiraron su carrera estaban Stewart Copeland de The Police, y Roger Taylor de Queen.

-Con información de EFE