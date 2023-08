El hallazgo del cuerpo de María Fernanda en Berlín deja más preguntas que respuestas

La policía realizará una autopsia en los próximos días al cuerpo de la joven mexicana que tenía 24 años, para determinar la causa de muerte. En un primer momento, las autoridades señalaron que, de acuerdo con la información disponible, “no se puede asumir ninguna culpa de terceros” en este caso.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– Fueron dos largas semanas de búsquedas y movilizaciones, en Berlín y, desde redes sociales, en México, para hallar a María Fernanda Sánchez. “Maffy”, como la conocían su familia y amigos, fue hallada muerta el sábado, en el canal de Teltow, en un barrio del sureste de la capital alemana. Sin embargo, la aparición trajo aún más dudas que certezas sobre el caso.

El reporte de la policía berlinesa detalló la hora del hallazgo: las 15:50 horas, tiempo local. Se trató de un transeúnte quien halló el cuerpo en el canal, cerca del puente Altglienicker, y alertó a la policía y a los bomberos. Las autoridades indicaron que las investigaciones están en curso. Por ahora, no hay líneas de investigación que se conozcan públicamente.

Sin embargo, también añadieron: “De acuerdo con el conocimiento actual, no se puede asumir ninguna culpa de terceros”. No dieron más detalles sobre el hallazgo, ni sobre el cuerpo, ni sobre el caso. De acuerdo con la agencia Reuters, el siguiente paso es la autopsia, donde la policía criminal espera confirmar la causa de muerte y encontrar respuestas. “Se ha abierto una investigación sobre la muerte. La causa de la muerte se aclarará en el curso de una autopsia”, declaró una portavoz de la Policía.

Con mucha tristeza compartimos el comunicado de @polizeiberlin sobre #MariaFernanda:

“La persona desaparecida fue encontrada sin vida por un transeúnte esta tarde en el canal de Teltow.

De acuerdo con las conclusiones actuales, no hay evidencia de culpabilidad de terceros. 1/2 https://t.co/bR6IloVYsp — Embajada Alemana en México (@AlemaniaMexi) August 5, 2023

Ya la Polizei Berlin había informado, en su ficha de búsqueda de María Fernanda –publicada el 25 de julio pasado– que la joven mexicana de 24 años, del barrio de Treptow-Köpenick, estaba desaparecido desde el sábado 22 de julio. Pero, de nuevo, añadió detalles que causaron confusión: “Dejó su apartamento en Büchnerweg y nunca regresó. Hay indicios de que se encuentra en una situación psicológica excepcional”, sin indicar a qué se refería con ello.

María Fernanda apenas estaba por cumplir medio año en Berlín. Había estudiado en el Tec de Monterrey y viajaba a Europa para estudiar un posgrado en diseño, luego de graduarse como Licenciada en Comunicación. Sus amigos destacaban en redes la jovialidad de la muchacha. Una de sus actividades favoritas era cantar. En México, tenía junto con su familia un par de perros como mascotas.

En redes sociales se ha comentado que lo último que se supo de ella fue que planeó asistir a una fiesta con motivo del Orgullo LGBTIQ+ junto a sus amigos y compañeros de clase, pero al final no llegó a la cita porque se sentía cansada.

Luego de esto, sus amigos en Berlín intentaron contactarla al siguiente día, el domingo 23 de julio, pero no hubo respuesta alguna de la joven. Finalmente, cuando llegó el inicio de semana y aún no se tenían señales de ella, los allegados de la joven decidieron acudir el siguiente lunes –24 de julio– por la mañana a su departamento ubicado en el Neon Wood, un edificio exclusivo para estudiantes, pero ella no se encontraba en su residencia aunque todas sus pertenencias estaban intactas.

Cuando se confirmó la desaparición de “Maffy”, sus amigos se organizaron en redes, tradujeron la ficha de búsqueda a más de una docena de idiomas, impulsaron brigadas de búsqueda. Pero no había rastro de la joven.

Después de que se les anunciara la desaparición de la joven, sus padres se dirigieron hacia Alemania, mientras se mantienen en coordinación con la Embajada de México en aquel país, así como con la policía. Ellos fueron quien identificaron el cuerpo de su hija el sábado.

“Con profundo dolor les informamos que el día de hoy, 5 de agosto, la policía de Alemania confirmó que nuestra hija María Fernanda fue encontrada sin vida. Agradecemos el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Agradecemos su discreción y comprensión”, anunció a la opinión pública la familia Sánchez Castañeda, a través de la Cancillería mexicana.

La Canciller mexicana, Alicia Bárcena, también le comunicó su sentido pésame a la familia de Fernanda. “Ante lo ocurrido a María Fernanda Sánchez acompañamos, con respeto y solidaridad, a su familia en este difícil y doloroso momento. Seguimos con ustedes. Daremos puntual seguimiento a la investigación de lo ocurrido”, escribió en redes sociales.

Apenas el pasado 2 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “ya se estaba avanzando “mucho” en la investigación sobre la estudiante, esto antes de que su cuerpo fuera hallado. Pero el mandatario también dejó abierta la puerta sobre el caso.

La Policía Internacional (@Interpol) emitió una ficha amarilla de búsqueda en todo el mundo, de la estudiante queretana, María Fernanda Sánchez Castañeda, desaparecida en Berlín, Alemania el 22 de julio de 2023. #Querétaro. pic.twitter.com/97sUg1cNBX — Juan José Arreola (@juanjosearreola) August 3, 2023

“Hoy y ayer tratamos este tema. Yo ofrecí que si era necesario, hablaba con el Presidente de Alemania. Lo cierto es que están ayudando las autoridades de Alemania. Me lo informó la Secretaria de Relaciones Exteriores”, dijo durante su conferencia matutina del martes pasado.

López Obrador mencionó que había una situación especial, pero que no la quiso dar a conocer “por razones de prudencia, que tienen que ver con la secrecía de este caso”.

Una noche antes, la SRE dio a conocer nuevas acciones para localizar a la joven, incluyendo la solicitud de cooperación con Interpol. A través de un comunicado, la Cancillería mexicana dio a conocer a través de la Embajada en Alemania que la dependencia ha coordinado medidas con los padres de María Fernanda, como reuniones con la Policía de Berlín y gestiones con autoridades mexicanas para obtener la colaboración de la Interpol en el caso. No fue suficiente para hallarla viva.

Justo este sábado, horas antes de que el cuerpo de “Maffy” fuera hallado en el canal de Teltow, sus familiares convocaron a una concentración masiva como muestra de solidaridad en la Embajada de México en ese país. “Les pedimos vestir de blanco y llevar velas como símbolo de la esperanza que tenemos de encontrar a nuestra hija sana y salva. Esta muestra de solidaridad es una acción sin fines políticos o partidistas”, indicó la familia. Horas después, recibieron la confirmación de la muerte de la joven de 24 años.

📄 A través de la SRE, la familia de María Fernanda comparte que fue hallada sin vida en Alemania.https://t.co/fkeBO3Ob8J pic.twitter.com/VnO61flUIc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 5, 2023

Ante lo ocurrido a #MaríaFernandaSanchez acompañamos, con respeto y solidaridad, a su familia en este difícil y doloroso momento. Seguimos con ustedes. Daremos puntual seguimiento a la investigación de lo ocurrido. Nuestro más sentido pésame. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) August 5, 2023

La familia de Sánchez Castañeda tenía preparadas también brigadas de búsqueda que serían organizadas al finalizar la concentración en la representación diplomática de México. Durante dos semanas, no hubo noticias. Hasta que el transeúnte reportó el hallazgo a la policía.

La misma familia había indicado, en la primera semana de búsqueda de “Maffy”, que para “respetar la privacidad” de los familiares “y no entorpecer las investigaciones policiales, es importante que ciertos elementos del caso permanezcan reservados”. “Solicitamos encarecidamente que se respete este espacio para poder afrontar esta situación de la mejor manera posible”, dijeron el 28 de julio.

En ese mismo comunicado, la familia agradecía el apoyo de la sociedad civil berlinesa y mexicana, así como el apoyo brindado tanto a nivel nacional e internacional. El caso no solamente movilizó a la comunidad mexicana en Alemania, así como a las autoridades consulares de ambos países, sino que también ha impactado en México, que ha visto de lejos el desarrollo de la situación. En redes sociales, las imágenes de María Fernanda y la ficha de búsqueda se compartían entre aquellos que podían tener contacto con gente local en la capital alemana.