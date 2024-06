David Benavidez se convierte en nuevo campeón interino de peso semicompleto del CMB

Mientras aún aspira a enfrentar al “Canelo” Álvarez, el invicto David Benavidez realiza exitoso debut en las 175 libras al vencer por decisión unánime a un duro ucraniano para obtener el cetro interino del CMB; el “Monstruo Mexicano” revela lesiones.

Por Ricardo López Juárez

Los Ángeles, 16 de junio (LaOpinión).– No fue su mejor actuación en una nueva división y él mismo así lo admitió, pero sería injusto demeritar a David Benavidez luego de que conquistó un nuevo campeonato mundial el sábado en Las Vegas.

David Benavidez hizo su debut en peso semicompleto, mientras persigue a Saúl “Canelo” Álvarez, y obtuvo el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer por decisión al ucraniano Oleksandr Gvozdyk, un excampeón mundial que demostró ser un rival de bastante dificultad.

La subida de división del llamado “Monstruo Mexicano” se notó, pues el originario de Phoenix no tuvo el volumen de golpes ni tampoco la pegada contundente que ha acostumbrado en la división de los súpermedianos. Además, su rival era un hombre más alto y físicamente muy fuerte, con espléndida preparación a pesar de sus 37 años.

.@Benavidez300 makes his 175lb debut with a dominant performance over Oleksandr Gvozdyk, winnning the WBC Interim World Light Heavyweight title. Who do you want to see David Benavidez fight next at 175? #BenavidezGvozdyk Order #TankMartin now: https://t.co/n1dJ3UqkqF pic.twitter.com/JI0LHdWjob — Premier Boxing Champions (@premierboxing) June 16, 2024

De todos modos, Benavidez ganó la mayoría de los rounds, incluyendo completo dominio en los primeros seis asaltos antes de que Gvozdyk empezara a cerrar la pelea y ganar algunos rounds. Los jueces anotaron la pelea 116-112, 117-111 y 119-109 para la decisión unánime que deja a Benavidez con marca de 29-0 (24 KOs). El ucraniano queda con récord de 20-2.

BENAVIDEZ REVELA QUE PELEÓ CON CORTADA Y DESGARRE

“Creo que es un siete de 10, honestamente”, dijo Benavidez cuando el reportero de ring le preguntó cómo calificaba su actuación. “Oleksandr [Gvozdyk] es un gran peleador, no por nada es un excampeón mundial y medallista olímpico”.

Al hablar de su falta de volumen de golpes, Benavidez explicó: “Yo creo que es porque estaba tratando de sentirme en el peso semicompleto, ellos pegan un poco más fuerte”. Luego, reveló que estaba feliz tan sólo de haber podido pelear, a pesar de una cortada que sufrió dos semanas antes y un tendón lastimado en su mano derecha.

The Monster @benavidez300 going to WORK in RD4, putting together combinations and landing some some big hooks that rock Gvozdyk. #BenavidezGvozdyk Order #TankMartin now: https://t.co/n1dJ3UqkqF pic.twitter.com/iRz3KHjuZ3 — Premier Boxing Champions (@premierboxing) June 16, 2024

La cortada se hizo evidente luego del round ocho, cuando fue atendido en su esquina por ese peligroso corte sobre su párpado izquierdo. “No podía dejar que me afectaran”, comentó él sobre las lesiones.

Benavidez vivió buenos momentos en la primera mitad de pelea con veloces combinaciones arriba alternando con golpes al cuerpo. Logró meter varios buenos ganchos de izquierda que encontraron la cabeza de Gvozdyk, pero éste parecía no inmutarse y seguía soltando golpes.

El ucraniano recibió más golpes, sobre todo de poder, aunque acabó tirando más que el popular gladiador mexicoamericano. Según CompuBox, Benavidez conectó 223 de 521 golpes lanzados (43 por ciento), mientras que Gvozdyk tuvo 163 de 699 (23 por ciento).

BENAVIDEZ QUIERES SER CAMPEÓN EN 168 LIBRAS

David Benavidez s'empare du titre vacant des mi-lourds du WBC, aux points contre Oleksandr Gvozdyk. Des cartes de 116-112, 117-111 et 119-109 ont témoigné de la domination du pugiliste à la fiche immaculée. pic.twitter.com/h8ekUJ0nIQ — Le retour de Boxe Anglaise News (@RetourNews) June 16, 2024

Para el round nueve, Benavidez empezó a verse cansado, un síntoma natural cuando alguien sube de división, pero siguió metiendo los mejores golpes para apretar esos rounds.

Benavidez, quien dijo que subió al ring sólo 14 libras por encima de las 175 reglamentarias que cumplió el día anterior, afirmó que quiere volver a ser campeón en las 168 libras, ya sea para enfrentar a Saúl Álvarez, o si el mexicano deja vacante uno de sus títulos, y agregó que también quiere enfrentar al vencedor de Dmitry Bivol y Artur Beterbiev en peso semicompleto.

“Me gustaría pelear en ambas divisiones”, dijo. Por ahora, la presentación en otra división fue satisfactoria.

En la pelea estelar de la función celebrada en el MGM Grand Garden Arena, Gervonta Davis noqueó a Frank Martin con un par de izquierdas devastadoras en el round ocho para defender su corona de peso ligero AMB.

David Benavidez is the WBC interim light-heavyweight champion after beating Oleksandr Gvozdyk By UD (116-112, 117-111, 119-109). Not the best fight in the world. But Benavidez was in control for all of it. #fightclub247 #boxing #fighter #benavidezgvozdyk #champion #forthefans pic.twitter.com/dvWSJb3Q7O — Fight Club 247 (@fightclub247) June 16, 2024

