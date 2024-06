Morena impugna la declaratoria de validez de la elección a la gubernatura de Jalisco

Claudia Delgadillo señaló que de acuerdo con la Constitución federal y la estatal de Jalisco, “no puede validarse un resultado con un proceso tan viciado”.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– El partido Morena presentó ayer un juicio de inconformidad en contra de la declaratoria de validez de la elección a la gubernatura de Jalisco y en contra de la constancia de mayoría entregada a Pablo Lemus, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano (MC).

A través de sus redes sociales, Claudia Delgadillo, aspirante de Morena a la gubernatura de Jalisco en las últimas elecciones, compartió que el partido presentó un juicio de inconformidad ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Jalisco.

“Presentamos argumentos y pruebas que evidencian una gran cantidad de irregularidades e inconsistencias graves ocurridas durante el proceso electoral, así como en los cómputos correspondientes, los cuales resultaron en violaciones sustantivas a principios constitucionales como la imparcialidad, la certeza y la autenticidad del sufragio”, escribió la candidata.

Ante las graves irregularidades cometidas en la elección del pasado 2 de junio, hemos promovido hoy un Juicio de Inconformidad en contra de la declaratoria de validez de la elección a la gubernatura y la constancia de mayoría entregada el domingo pasado. Presentamos argumentos y… pic.twitter.com/FgrcAJaTbh — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) June 16, 2024

Delgadillo explicó que, de acuerdo con la Constitución federal y la Constitución estatal de Jalisco, “no puede validarse un resultado con un proceso tan viciado”, por lo que lamentó que los comicios del pasado 2 de junio se hayan visto “empañado por la infamia”.

“Es lamentable que las elecciones en Jalisco se hayan visto empañadas por la infamia, al grado de que el propio árbitro electoral fue partícipe de este fraude”, mencionó.

“Estamos librando esta batalla legal porque lo que más nos importa es asegurar que la voz de las y los jaliscienses sea respetada. Estamos seguros que con los argumentos y las pruebas ofrecidas, la autoridad tendrá los elementos necesarios para limpiar la elección de Jalisco”, finalizó.

MORENA DENUNCIA FRAUDE

Morena denunció el pasado sábado 8 de junio que la elección de Jalisco fue un fraude que se maquinó desde el Gobierno estatal de Enrique Alfaro en complicidad con el organismo electoral local. “Vimos bolsas negras que fueron y vinieron por todo el estado. Nos bolsearon la elección, le bolsearon los votos a la gente”, destacó Mario Delgado al anunciar la impugnación de los resultados.

“Son cientos de videos que documentan bolsas llenas de votos y una constate es que a partir de ayer, cuando se aproximaba la finalización del conteo, aparecían bolsas llenas de votos que no podían circunscribirse a ninguna casilla. Por eso preguntamos al IEPC: ¿cuál fue la cadena de custodia?, ¿cuántas bolsas circularon por Jalisco estos días?”, cuestionó.

Desde el Consejo Nacional de Morena refrendamos la impugnación que ha realizado nuestra dirigencia nacional en el proceso electoral de Jalisco. Debe respetarse la voluntad popular en todo momento. https://t.co/oYhnEOWQ14 — Morena (@PartidoMorenaMx) June 9, 2024

El presidente nacional de Morena, acompañado de Claudia Delgadillo, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y todos los candidatos del partido en Jalisco enlistaron las irregularidades de lo que llamaron “la crónica de un fraude”, el cual se maquinó principalmente en tres municipios: Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan.

“La primera reacción que tuvimos fue la paridad de género para acomodar a las candidatas y pretender dejarnos fuera. Nos fuimos a la impugnación y ganamos esa batalla. Luego de que ganamos, se tardaron en el registro hasta un mes para 50 candidaturas y eso propició que iniciáramos tarde la campaña”, expuso Mario Delgado.

También denunció que el candidato de MC, Pablo Lemus, ejerció violencia de género contra Claudia Delgadillo bajo la tolerancia del IEPC.

MORENA VA POR CONSEJERA DE INSTITO ELECTORAL

Morena dio a conocer el pasado domingo 9 de junio frente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que solicitarán la remoción de la Consejera presidenta de Jalisco, Paula Ramírez Höhne, ante los resultados de los cómputos distritales que arrojaron el triunfo a Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC), como Gobernador electo.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que se presentará “sucesos imputables al órgano electoral local y a su presidenta, por lo que esta misma semana presentarán formalmente una solicitud para que sea destituida del cargo”.

“En esta semana habremos de estar presentando una solicitud de remoción en contra de la presidenta del OPLE [Organismo Público Local Electoral] de Jalisco, quien ha tenido ligereza en sus comentarios, imputándonos actos sin ninguna prueba, que ha defendido a un partido político y que ha actuado de manera facciosa”, adelantó a las autoridades electorales.

“Y además, creemos nosotros, no profesional y faltando a su deber de cuidar adecuadamente la elección, y de generar condiciones de certeza y de neutralidad, y no ha sido así”, añadió.

El morenista también reiteró lo dicho por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien antes advirtió que se impugnaría la contienda para “que los jaliscienses tengan claridad de qué fue lo que sucedió en ese estado”.

Por su parte, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Hugo Sondón, criticó a Morena por hablar de un presunto fraude en la entidad sólo porque no ganaron la gubernatura, mientras que a nivel federal rechazan ser señalados por irregularidades en los comicios.

“No quieren que se hable de fraude electoral en el país, pero en donde no gané sí hablo del fraude electoral. Y que conste que Jalisco es de Movimiento Ciudadano, no es de nosotros. Entonces ¿somos o no somos, pues?, o sea, ahí donde gana MC ahí sí hubo fraude, pero bueno, ellos se defenderán solos, espero que anden por ahí en algún lugar para hablar del tema”, acusó.