Enrique Alfaro critica el desempeño electoral de MC; hizo de la política “una broma”

El Gobernador de Jalisco señaló que en dicha entidad se construyó un partido “que gana elecciones”, por lo que llamó que se construya una alternativa opositora “que no estuviera diseñada a partir de la banalidad”.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador saliente del estado de Jalisco, nuevamente criticó a Movimiento Ciudadano (MC), así como su dirigencia, ante los resultados que el partido presumió luego de que culminará el proceso electoral, donde Claudia Sheinbaum Pardo ganó la Presidencia de la República.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el también emecista expresó la pena que le generaron las declaraciones recientes del partido naranja, incluyendo de su presidente Dante Delgado, luego de que presumieran el alcance en las urnas que tuvo frente a otros partidos de oposición.

“Cuando uno escucha declaraciones como las de las últimas horas de la dirigencia nacional festejando que competimos por el cuarto lugar, pues la verdad a mí me da mucha pena que estén viendo eso como una apuesta de futuro del partido”, comentó Enrique Alfaro.

El Gobernador de Jalisco señaló que en dicha entidad se construyó un partido “que gana elecciones”, por lo que llamó que se construya una alternativa opositora “que no estuviera diseñada a partir de la banalidad”, como afirma que fue la campaña presidencial abanderada por Jorge Álvarez Máynez.

“Sí pasó la factura haber tomado decisiones equivocadas y de haber hecho de la política una broma, como fue, para mí la historia que algunos han resumido en un concepto de fosfo fosfo“, añadió.

Alfaro también criticó el enfoque que se dio al partido, principalmente influenciado por la militancia de Nuevo León —encabezada por el Gobernador Samuel García Sepúlveda— que redujo la política a “destapes con cerveza y despedidas con rímel”, como fueron los casos de Álvarez Maýnez y Mariana Rodríguez, respectivamente.

“Yo respeto a Jorge, ojalá Jorge vuelva a ser Jorge y deje de ser la versión que le impusieron, construida desde el norte de la República y definida por un grupo insisto de asesores que tienen aspiraciones de ser políticos. Yo quiero que Jorge regrese a ser el personaje que yo conocí”, expresó sobre el candidato presidencial de MC.

Es ante esto que Alfaro también pidió que la responsabilidad y el diálogo interno regrese al partido, a su vez que se deje atrás la “banalidad”, las “fobias” y que se vuelva a pensar en el país. A pesar de los errores que destaca el emecista, quien dejará este año el Gobierno de Jalisco, rescató la diferencia que el partido ha marcado con otros del pasado.

🗳️📌JALISCO PODRÍA ROMPER CON MC NACIONAL SI 'SIGUE CON SU POLÍTICA DE BANALIDAD', AMAGA ENRIQUE ALFARO Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ha expresado fuertes críticas hacia la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. Incluso amagó con una posible ruptura y cambios… pic.twitter.com/uuvcO7CPZR — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) June 13, 2024

“[Yo quiero] que mantengamos, por supuesto, la capacidad de pintar la raya con los partidos del pasado, eso me parece que fue, dentro de todo lo malo, fue una decisión correcta, nosotros no podemos construir una opción de futuro basada en los partidos del pasado, pero tenemos que volver a abrir el diálogo, para entender que el modelo de partidos que conocimos los mexicanos se acabó, se murió y quienes no lo entiendan se van a equivocar”.

Enrique Alfaro ha sido un personaje dentro de MC que ha marcado notablemente su distancia con el resto de la dirigencia y militantes del partido. Mientras que el partido abrazaba el lema “fosfo fosfo” y contaba con personajes como Samuel García, Mariana Rodríguez, Luis Donaldo Colosio Riojas, Jorge Álvarez Máynez y Laura Ballesteros como figuras centrales de “la nueva política”, el Gobernador de Jalisco expresó en reiteradas ocasiones su rechazo a dicha imagen de Movimiento Ciudadano.

“Creo que lo que pasó en Movimiento Ciudadano a nivel nacional fue terrible, lamentable. A mí me generó vergüenza todo lo que nos pasó. […] Todo lo que se ha construido en torno a ese modelo, y esa puesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy ‘fosfo-fosfo’. Yo no soy ‘lo nuevo’. Yo no soy ‘arráncate, compadre’. Yo no soy nada de eso. Yo soy un político serio. Soy un político profesional”, subrayó en una entrevista para el medio local quierotv.

El Gobernador jalisciense insistió en que nunca estaría de acuerdo con “esa noción de la política que la envilece, que la banaliza”, y rechazó las últimas incorporaciones que anunció el partido naranja y otras decisiones, por lo que compartió su tristeza al ver la actualidad de MC.

“Yo no puedo hacer política así. Yo soy un político serio, y lo que está pasando acá [en Movimiento Ciudadano], lo que he visto en las últimas horas: perfiles, personajes, narrativas. Me entristece mucho porque creo que fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse a una posibilidad real”, declaró.

DANTE DELGADO PRESUME CRECIMIENTO EN MC

El pasado lunes, Laura Ballesteros y Dante Delgado Rannauro destacaron en conferencia de prensa el incremento de la votación de MC en las elecciones del 2 de junio fue de un 513 por ciento entre 2018 y 2024, alcanzando más de seis millones de votos, y se autodenominaron “la tercera fuerza política del país”.

“Desde el 2015, Movimiento Ciudadano no ha dejado de crecer y esto ha sido una tendencia respaldada por nuestros buenos gobiernos naranjas, y por nuestros buenos congresos y nuestros representantes ciudadanos. En el 2024 crecimos 89.7 por ciento con respecto al 2021”, aseguró Laura Ballesteros.

Los dirigentes de MC enfatizaron la pérdida de votos de la alianza del PRI, PAN y PRD, y del registro como partido nacional de este último. “Nunca respetaron nuestra decisión de no subirnos al Titanic de la Alianza”, comentó Ballesteros.

“Cada uno lo podemos observar: con el PAN de 2018 a 2024, una pérdida de 3.52 por ciento; el PRI perdiendo el 25.27 por ciento de sus votos, lo cual equivale a casi dos millones de votos; y el PRD perdiendo su registro con esta pérdida del casi 30 por ciento de sus votos”, detalló la lider de MC.

Ballesteros destacó que Movimiento Ciudadano ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2015 y que ahora gobierna a más personas que el PRI y el PAN juntos: 14 millones 763 mil 320 personas en dos entidades, Jalisco y Nuevo León. Destacó que Movimiento Ciudadano es el único partido que le “sacó” o quitó votos a Morena.

“Somos la única fuerza que saca más votos que Morena. Así lo hicimos en Campeche hace tres años, cuando nos robaron la gubernatura. Pero además así lo hicimos en esta elección, en Jalisco y en Nuevo León. (Sacamos) más votos que Morena y obviamente muchos más votos que el PRI, el PAN, el PRD”, añadió Delgado.

Dante Delgado justificó que el partido obtuvo una menor representación en el Congreso debido a las reglas electorales vigentes y a la subrepresentación, ya que del 10.9 por ciento de votación que tuvieron en las elecciones a diputados federales, solo recibieron el 4.8 por ciento de representación en el Congreso.

En ese sentido, el emecista acusó a Morena de utilizar mecanismos tramposos para obtener una sobrerepresentación en el Congreso y de quererle quitar el 120 por ciento de los lugares la Cámara de Diputados.