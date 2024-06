Ni izquierda ni derecha renovaron rostros: vuelven “Alito”, Beltrones, Marko, Ebrard

Entre los personajes que ya tenían asegurado un escaño en la Cámara Alta se encuentran Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Ricardo Monreal Ávila.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- El 1 de septiembre iniciará la LXVI Legislatura en la que Morena y sus aliados consiguieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados con 373 representantes, lo que equivale al 74.6 por ciento del total; mientras que en el Senado el oficialismo se hizo de 83 lugares, quedándose así a tres escaños de poder aprobar las reformas constitucionales que contempla el “Plan C” que la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum ha prometido que impulsará.

Para estos fines, regresarán al Congreso políticos de conocida trayectoria, otros pasarán de una cámara a otra por primera vez y otros cuantos repetirán. Por ejemplo, entre los liderazgos de Morena que estarán en el Congreso se encuentran Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Ricardo Monreal Ávila. Por su parte, en la oposición tendrán un lugar los panistas Marko Cortés, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Lilly Téllez, y los priistas Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, Miguel Ángel Riquelme, Manlio Fabio Beltrones y Rolando Zapata Bello.

En el caso del oficialismo, Ebrard volverá al Congreso y lo hará al Senado de la República. La última vez que Marcelo fue legislador fue en la LVII Legislatura que tuvo lugar entre 1997 y 2000, en esa ocasión llegó de la mano del Partido Verde, a cuya bancada renunció posteriormente.

Junto a él, estará por primera vez en la Cámara Alta, el hoy Diputado Gerardo Fernández Noroña, y volverá Adán Augusto López Hernández, quien estuvo entre 2012 y 2018. A esta instancia también regresa el expanista Javier Corral Jurado, recién sumado al equipo de Sheinbaum. En tanto, el hoy Senador Ricardo Monreal irá a la Cámara de Diputados.

De igual forma estarán en un inicio Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México; Ernestina Godoy, la exfiscal capitalina; y extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Ricardo Sheffield. Todos por la bancada de Morena.

Además de Fernández Noroña, otros diputados que dan el salto a la Cámara Alta son Ignacio Mier, actual coordinador de la bancada de Morena, Andrea Chávez, y Juanita Guerra; mientras que del Partido Verde Ecologista de México llega Luis Armando Melgar.

Otros nombres del oficialismo que repetirán en la LXVI Legislatura son Ana Lilia Rivera, actual presidenta de la Comisión Permanente, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Lucia Trasviña, Sasil de León, Lilia Margarita Valdez, Félix Salgado, Higinio Martínez, Raúl Morón, Imelda Castro y Verónica Camino Farjat.

Asimismo Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel Velasco, ambos del Verde Ecologista, también volverán a fungir como senadores.

De lado emecista, el expresidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcanzó a ingresar al Senado; en tanto que Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, repetirá como senador.

Por su parte, la oposición, representada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Revolución Democrática, se hizo de 43 curules en la Cámara de Senadores, siendo el dirigente del PAN, Marko Cortés, el excandidato a la presidencia de la República Ricardo Anaya y Lilly Téllez, los principales nombres para representar al partido blanquiazul en el Senado; en tanto que Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano estarían en las bancadas del PRI y del PRD respectivamente. La exprimera dama Margarita Zavala repetirá en la Cámara de Diputados, a donde llegará el panista Federico Döring.

Al igual que en el oficialismo, de lado de la oposición también habrá diputados que saltarán al Senado como es el caso de Carolina Viggiano, Paloma Sánchez y Cynthia López Castro de Partido Revolucionario Institucional. Finalmente, algunos de los exgobernadores que llegarán a la cámara alta por parte de la oposición son Miguel Ángel Riquelme (Coahuila), Manlio Fabio Beltrones (Sonora) y Rolando Zapata Bello (Yucatán), del PRI, y Miguel Márquez (Guanajuato) y Francisco Ramírez Acuña (Jalisco), del PAN.

El pasado 2 de junio Morena no sólo festejó que la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se convirtiera en la primera mujer Presidenta en el país sino también porque en el reciente ejercicio electoral también pusieron contra las cuerdas a la oposición al estar a punto de conseguir la mayoría calificada en el Congreso, lo que permitiría echar a andar en Plan C para poder seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Fue el pasado 5 de febrero durante el marco de los 107 años de la promulgación de la Constitución, el mandatario presentó su último paquete de iniciativas “trascendentales para su legado político”.

En el paquete de iniciativas que presentó el Presidente a inicios de año figuran dos reformas clave: la Judicial y la Electoral. Sheinbaum ha suscrito este Plan C, pero además ha añadido sus propias iniciativas como es el caso de la desaparición de la reelección, llevar a la Constitución el aumento al salario mínimo e impulsar la igualdad sustantiva de las mujeres en todas sus formas y el derecho a una vida libre de violencias.

