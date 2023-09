El académico José Luis Caballero Ochoa es elegido nuevo integrante de la CIDH: SRE

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El académico e investigador mexicano José Luis Caballero Ochoa fue elegido como nuevo integrante del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un comunicado, la Cancillería mexicana anunció que Caballero Ochoa fue seleccionado como Comisionado de la CIDH hasta diciembre de 2025, en el marco de la Reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La dependencia federal destacó que desde hace 25 años, el Comisionado Caballero Ochoa es académico e investigador de Derecho en la Universdad Iberoamericana, donde también ha sido coordinador de la Maestría en Derechos Humanos (2007-2011), procurador de los Derechos Universitarios (2014-2015) y director (2015-2021).

En su mensaje, la Cancillería mexicana indicó que la defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es prioridad en la política exterior mexicana, por la importancia que tiene para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en el hemisferio.

Ante su elección, el Gobierno de México felicitó al Comisionado Caballero Ochoa y le deseó el mayor de los éxitos en el desarrollo de su encargo.

