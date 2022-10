Ni Cabeza de Vaca, ni nadie se esperó. No hubo relevo. “Ya no están”, dice Américo

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Francisco Javier García Cabeza de Vaca no fue a la toma de protesta de su sucesor, Américo Villarreal Anaya. Se justificó y dijo que nadie lo invitó. Luego tuiteó que estaba en su rancho, de vacaciones. Después acusó persecución política. Y nadie sabe de él, aunque tiene una orden de aprehensión girada por un Juez y una alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

Pero no solo fue el exgobernador de Tamaulipas: ni secretarios, ni subsecretarios, ni directores generales esperaron para hacer la entrega legal de la administración. El nuevo equipo, de Morena, encontró oficinas vacías mientras un rumor corre en la entidad: que el panista, acusado de varios delitos ligados a la corrupción, ya se le escapó a la Fiscalía General de la República (FGR).

El diario El Universal, en una nota firmada por el periodista Manuel Espino, dice hoy que el exgobernador de Tamaulipas ya no se encuentra en territorio mexicano. Que dos días antes (28 de septiembre) de entregar la gubernatura al morenista Américo Villareal, el panista salió de México y se cree que está en Estados Unidos, país del que es ciudadano.

La información publicada por El Universal proviene de fuentes federales que revelaron que ya se iniciaron los trámites ante la Interpol para la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del exmandatario tamaulipeco en más de 120 países.

Sin embargo, la defensa legal del exmandatario aseguró que su cliente está de vacaciones en su rancho. El mismo García Cabeza de Vaca ha estado muy activo en redes retuiteando mensajes de apoyo y otros en contra del actual Gobierno federal.

Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, dio a conocer esta mañana que las investigaciones en contra del exgobernador de Tamaulipas son previas al 2018, es decir, antes del inicio del Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en la rueda de prensa matutina que se realiza en Palacio Nacional, el funcionario de seguridad detalló que son varias las pesquisas que se llevaron a cabo en contra del exmandatario.

Sin embargo, mencionó que “finalmente” la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia por el delito de lavado de dinero por la simulación de compra-venta de un departamento.

Lo anterior, dijo, derivó que un Juez de Control girara una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Este mismo día, el actual Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue cuestionado sobre la alerta migratoria de García Cabeza de Vaca. Recordó que no es una persecución política, sino resultado de una investigación financiera, y además habló de situaciones fuera de lo habitual en el proceso de entrega-recepción en el Gobierno estatal.

“Hay situaciones fuera de lo habitual como es el hecho de que se han encontrado oficinas abandonadas, secretarios, subsecretarios, directores generales que ya no se encuentran”, mencionó en entrevista con medios locales. “A veces ya no encontramos a los funcionarios o titulares que deberían estar manteniéndose como funcionarios de gobierno de nuestra entidad mientras que no llegara quién los va a relevar”.