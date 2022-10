El INM emite alerta migratoria para evitar huida de exgobernador Francisco Javier “N”

La Fiscalía General de la República solicitó dicha medida al Instituto Nacional de Migración al existir una orden de aprehensión en contra del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca emitida por un Juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).– Un Juez federal libró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que la se solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM) para emitir una alerta migratoria.

La alerta migratoria fue emitida esta tarde para impedir salir del país al exgobernador de Tamaulipas, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con un comunicado emitido esta tarde, la Fiscalía General de la República solicitó dicha medida al existir una orden de aprehensión en su contra emitida por un Juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada.

Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada a través de los puntos de tránsito internacional.

García Cabeza de Vaca dejó la gubernatura de Tamaulipas el pasado 30 de septiembre y el sábado, día en que tomó protesta como nuevo Gobernador el morenista Américo Villarreal, no acudió a la ceremonia realizada en el Congreso estatal.

Su ausencia en la toma de protesta hizo que se especulara sobre su paradero, ya que se encuentra vigente una orden de aprehensión en su contra, pero él mismo publicó un mensaje en sus redes sociales el pasado 3 de octubre en el que aseguró que había tomado algunos días de descanso y que se encontraba en un rancho de su propiedad, ubicado en Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República había solicitado previamente órdenes de aprehensión en su contra, aunque el panista, con el apoyo del Congreso local, escaló el tema hasta una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para mantener su protección. Sin embargo, si el Juez mantiene activas las peticiones en su contra podría ser detenido pronto.

La periodista Martha Olivia López, directora de En un 2×3, dijo ayer en entrevista con Daniela Barragán y Romina Gándara en el programa Café y Noticias que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que Francisco Javier García Cabeza de Vaca desde hace cuatro meses, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) perdió Tamaulipas, “sacó a su familia y prácticamente la Casa de Gobierno ha estado vacía”.

La periodista aclaró que esta campaña ha arreciado con el fallo unánime del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el miércoles pasado desechó las quejas presentadas por el PAN y confirmó el triunfo de Américo Villarreal e indicó que además de que no ha aparecido públicamente, “se ha negado entregar la administración”.

“No ha aparecido, la Casa de Gobierno está vacía, lo que más preocupa a los trabajadores del Estado es que es día 30 y nos estaban reportando que ni siquiera les había llegado la nómina de esta quincena. Hay también por parte del Comité de Enlace y Transición una preocupación de cómo cubrir pagos urgentes que se tienen que hacer a más tardar el lunes”, planteó.

Para Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el exgobernador de Tamaulipas no pudo limpiar su imagen a pesar del poder del que se hizo e inclusive superó a sus antecesores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al dejar al estado “convertido en un infierno”.

En entrevista con Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el activista indicó el pasado viernes que a pesar de haber tenido el respaldo de diversas figuras del Partido Acción Nacional, como Roberto Gil Zuarth, Max Cortazar y su hermano, el Senador Ismael García, Cabeza de Vaca pasará a la historia como el peor Gobernador que ha tenido Tamaulipas.

“Quienes lo defienden, por ejemplo el Partido Acción Nacional, pues son las personas que han hecho negocios con ellos… por ejemplo la gente muy cercana a él, Gil Zuarth, Max Cortazar, su hermano el Senador (Ismael García) debería pedir licencia porque le va a tocar cargar todo lo negro, toda la suciedad de los intereses y del saqueo que va a dejar su hermano Francisco Javier, incluso voy a hablar de algunos periodistas que también lo defienden porque les ha ido muy bien con Cabeza de Vaca y ya no va a haber manera de sostener esas facturas millonarias, esos beneficios millonarios, esas adquisiciones millonarias porque finalmente no pudieron limpiarle la cara a un monstruo, no pudieron lavarle las manos a alguien que tiene sus manos manchadas de sangre a través de los golpes, masacres como la San Fernando, la de Camargo, como las de Valles de Anáhuac, no le alcanzó el dinero para limpiarle las manos manchadas de sangre. No hay ningún exgobernador que se le haya acercado a como dejó Tamaulipas convertido en un infierno”.

Raymundo Ramos recordó que luego de que Cabeza de Vaca resultó ganador de la elección en junio de 2016, gran parte de la sociedad en Tamaulipas confiaba en que el estado iba a cambiar después de haber sido gobernado por más de ocho décadas por el PRI, sin embargo, ocurrió lo contrario, la entidad se sumergió en una profunda sus crisis de violencia y corrupción.

“Cuando nosotros pensamos hace seis años que iba a cambiar Tamaulipas porque el PRI había gobernado ocho décadas, y ya estaba todo destruído en materia de seguridad y en materia de derechos humanos, cuando creíamos porque un gobernante de un partido distinto llegaba a Tamaulipas, pues desde el primer momento vino la decepción”.

El activista denunció que la ambición del ahora exgobernador, “no tuvo límites” pues se apoderó de las playas, de los puentes internacionales y de aquellos terrenos donde se exploró y se encontraron yacimientos de gas o de petróleo, los cuales, dijo, entregó a empresas norteamericanas para que pudieran explotar los recursos de Tamaulipas sin ninguna restricción.

LAS ACUSACIONES CONTRA EL EXGOBERNADOR

Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien al rendir protesta dijo que el 6 de junio de 2016 —cuando ganó las elecciones— se marcaba un antes y después, hoy se suma así a la lista de exgobernadores tamaulipecos que enfrentan a la justicia una vez finalizado su mandato.

El primero de ellos fue Manuel Cavazos Lerma (1993 a 1999), el primer Gobernador tamaulipeco en ser señalado por sus vínculos con el narcotráfico luego de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) comenzó a investigar los vínculos del crimen organizado con políticos; Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999 a 2004), quien en marzo del año pasado se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos, al admitir que aceptó 3.5 millones de dólares en sobornos que usó para adquirir propiedades de manera fraudulenta; Eugenio Hernández Flores (2005-2010), quien está amparado para evitar su extradición a Estados Unidos (concedida por la SRE en 2018) para enfrentar las acusaciones de lavado de dinero, fraude bancario y de operar sin licencia un negocio de envío de dinero.

La acusación que pesa en su contra por parte de la FGR fue por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos.

El mandato judicial en contra de Cabeza de Vaca llevó a que la FGR solicitara, el 23 de febrero de 2021, el desafuero del panista, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, ligan a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado.

El 30 de abril del 2021, la Cámara de Diputados federal analizó la solicitud de la FGR y fungió como Jurado de Procedencia. Los diputados escucharon los argumentos de la defensa García Cabeza de Vaca y de la Fiscalía.

La Fiscal Elizabeth Alcantar Cruz fue quien exhibió que entre las investigaciones encontraron un caudal de bienes y recursos ocultos del Gobernador tamaulipeco, en total 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas usando prestanombres, entre estos sus hermanos y familiares.

Ese mismo día, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el desafuero del Gobernador para separarlo de su cargo a fin de que pudieran ejecutar la orden de aprehensión y envió el juicio de procedencia al Congreso de Tamaulipas para su aval. Sin embargo, ese mismo día el legislativo tamaulipeco, integrado en su mayoría por panistas con el apoyo de priistas, decidió que Cabeza de Vaca conservaría su fuero, es decir, la inmunidad constitucional que impedía que fuera puesto a disposición de un Juez.

El 19 de marzo de 2021, Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, denunció que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

Además, dijo que, entre las varias irregularidades, se detectó la compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita.

De acuerdo con la investigación de la UIF, habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.

La UIF también detectó dos ranchos más y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.

También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos.

En mayo de 2021, la FGR obtuvo otra orden de aprehensión con respecto a la investigación de una presunta red de corrupción entre el mandatario y familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México; indagatoria que había robustecido con los informes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que el Instituto Nacional de Migración emitió una orden de restricción contra el Gobernador de Tamaulipas para evitar su fuga al extranjero.

La UIF ha presentado ante la FGR al menos cinco denuncias en contra de García Cabeza de Vaca en las que se detalla el presunto esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada, según consta en el expediente al que tuvo acceso SinEmbargo en mayo del presente año y con declaraciones de Santiago Nieto realizadas en junio del año pasado.

De acuerdo con la indagatoria, al menos 12 personas físicas y 25 personas morales integran dicha red. En ese esquema de presunta corrupción destacan adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados al Gobernador y que no coinciden con su patrimonio, ni con el de su familia, quienes poseen más de 15 propiedades en México y Estados Unidos.

Sus hermanos, por ejemplo, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, son parte de los señalados como actores importantes en la red de presuntos desvíos de recursos públicos en la entidad a través de empresas fantasmas que les ayudaron a incrementar su patrimonio con casas, departamentos, autos y ranchos que hoy investiga la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la indagatoria, actualmente en manos de la Fiscalía General de la República, durante la trayectoria política del actual Gobernador tamaulipeco, sus hermanos habrían recibido millones de pesos entre transferencias interbancarias y percepciones que provienen de empresas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañías simuladoras.

El desafuero de García Cabeza de Vaca fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 17 de agosto pasado resolvió invalidar la orden de aprehensión emitida por la FGR en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La Primera Sala decidió que mantendría el fuero constitucional y determinó que el Congreso local actuó de acuerdo a sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados de quitar dicha inmunidad al mandatario.

No obstante, la decisión de la SCJN sólo se limita a la validez de su fuero como Gobernador, no a los delitos que presuntamente cometió en Tamaulipas, por lo que Santiago Nieto Castillo, asesor del Gobernador electo Américo Villarreal , advirtió que será sancionado cuando se retire del cargo.