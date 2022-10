Cabeza de Vaca no pudo limpiarse la cara, superó a lo peor del PRI, acusa activista

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no pudo limpiar su imagen a pesar del poder del que se hizo e inclusive superó a sus antecesores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al dejar al estado “convertido en un infierno”, afirmó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

En entrevista con Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el activista indicó que a pesar de haber tenido el respaldo de diversas figuras del Partido Acción Nacional (PAN) como Roberto Gil Zuarth, Max Cortazar y su hermano, el Senador Ismael García, Cabeza de Vaca pasará a la historia como el peor Gobernador que ha tenido Tamaulipas.

“Quienes lo defienden, por ejemplo el Partido Acción Nacional, pues son las personas que han hecho negocios con ellos… por ejemplo la gente muy cercana a él, Gil Zuarth, Max Cortazar, su hermano el Senador (Ismael García) debería pedir licencia porque le va a tocar cargar todo lo negro, toda la suciedad de los intereses y del saqueo que va a dejar su hermano Francisco Javier, incluso voy a hablar de algunos periodistas que también lo defienden porque les ha ido muy bien con Cabeza de Vaca y ya no va a haber manera de sostener esas facturas millonarias, esos beneficios millonarios, esas adquisiciones millonarias porque finalmente no pudieron limpiarle la cara a un monstruo, no pudieron lavarle las manos a alguien que tiene sus manos manchadas de sangre a través de los golpes, masacres como la San Fernando, la de Camargo, como las de Valles de Anáhuac, no le alcanzó el dinero para limpiarle las manos manchadas de sangre. No hay ningún exgobernador que se le haya acercado a como dejó Tamaulipas convertido en un infierno”.