GALILEO | PARTE 2. “Sí se investiga la posibilidad de vida extraterrestre”: expertos

Un astrónomo y un astrofísico detallan qué es lo que sí hace la ciencia, en el mundo y también en México, para investigar y buscar posible vida fuera de la Tierra y fuera de esta galaxia, así como cuestionaron el “sensacionalismo” con que el tema se ha tratado en los congresos de EU y de México.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Luego de las audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI (Objetos Voladores No Identificados) y del evento encabezado por el ufólogo Jaime Maussan en la Cámara de Diputados de México, Galileo, el programa de ciencia de EstudioB en YouTube, conversó con los doctores Armando Arellano Ferro y René Ortega-Minakata, astrónomos y astrofísicos que se especializan en este tema, quienes hablaron del sensacionalismo con respecto al tema y destacaron aquello que la ciencia sí busca y cómo lo hace en el espacio exterior.

EL doctor Arellano Ferro, del Instituto de Astronomía de la UNAM, es el autor del libro ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra?, del FCE, y conversó con nosotros sobre por qué no se trata de un resurgimiento del tema de la posibilidad de la vida extraterrestre: la ciencia no ha dejado de investigar, indicó.

Además, el doctor se refirió a las audiencias que ocurrieron en EU y al evento en San Lázado, donde, nos dice, hubo solamente “sensacionalismo y alarmismo” para distraernos de otros problemas: “El sensacionalismo vende, distrae de otros problemas, por ejemplo, que estemos calentando el planeta, y una cosa que distrae mucho es que alguien que tiene una aparente autoridad y dice que vio cosas raras, o que son extraterrestres, pero que lo diga un piloto [como en el caso de EU] no significa que tenga mayor o menor autoridad científica. A lo mejor es un excelente piloto y militar, pero no creería ninguna conclusión científica que viniera de ahí”.

Además, aseguró que hay comunidades científicas “en todo el mundo” que pueden abordar el tema desde la perspectiva científica e inteligente. “Pero [en México] prefieren la voz de alguien alarmista, conocido por inventar cosas que sacan no sabemos de dónde. Digo, ¿por qué no llaman a una conferencia de prensa de la comunidad científica? Tendría más que decirles sobre lo que sabemos de la búsqueda de vida en el universo”, añadió.

Hace un par de semanas, Maussan presentó en San Lázaro dos supuestos cuerpos momificados no humanos durante una audiencia pública sobre el tema. El evento, llamado “Audiencia pública sobre Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados (FANI) en México”, fue a invitación del Diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna. Esta supuesta “evidencia” ha sido ampliamente descalificada por científicos, académicos y expertos.

El hallazgo fue cuestionado ya desde su lugar de origen. Los supuestos cuerpos fueron encontrados en el desierto costero peruano de Nazca —conocido por unas enigmáticas figuras gigantescas talladas en la tierra—, pero nunca fueron presentados físicamente en Perú pese al intento de difusión de Maussan, que sólo mostró fotos en una conferencia.

La Fiscalía peruana fue contundente en 2017 al concluir, con base en un informe realizado por el Instituto de Medicina Legal, que las figuras eran “muñecos manufacturados de data reciente, los cuales han sido cubiertos con una mezcla de papel y pegamento sintético para simular la presencia de piel”.

En Galileo también conversamos con el doctor Ortega-Minakata, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. El experto coincidió con Arellano con respecto a la polémica ya varias veces desmentida que ocurrió en San Lázaro y además ofreció detalles del trabajo que llevan a cabo científicos mexicanos para investigar y teorizar sobre la posibilidad de que exista vida en otros planetas.

“Existe la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que agrupa personas de diferentes áreas que vienen de la ciencia, de la biología, de la química, de la astrofísica, de la física, incluso de ciencias sociales… que convergen en estos estudios, pero también se estudian ambientes extremos en la Tierra, donde existen organismos vivos, que llamamos “extremófilos”, que pueden vivir en condiciones muy adversas, pero ahí están”, explicó.

“Buscamos vida parecida a la que hay en la Tierra, pero eso no significa que busquemos civilizaciones avanzadas, la vida en la Tierra durante la mayor parte del tiempo y en cantidad de organismos vivos ha sido unicelular, eso también buscamos”, dijo, entre otras cosas, en el programa de este viernes.

