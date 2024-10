Falling in Reverse y Alessana fueron los más esperados del We Missed Ourselves Fest

Kill Switch Engage y Escape the Fate elevaron el ánimo de los asistentes en una tarde lluviosa que esperaban a Falling in Reverse y Alessana, las bandas encargadas de cerrar.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La ropa negra y el delineador fueron la constante en We Missed Ourselves, del festival encabezado por Falling in Reverse que reunió a los seguidores de la banda y de otras como Alessana y Escape the fate en el Velódromo Olímpico este sábado.

Los asistentes empezaron a llegar desde antes del medio día, hora en la que la primera banda Axty inició su presentación, mientras la gente seguía entrando Axty los recibía con sus canciones, tras una corta presentación, dejaron el escenario vacío para dar paso a Outline in Color.

Blessthefall fue la primera banda que atrajo a todos los asistentes -o al menos a la mayoría, algunos siguieron haciendo la fila para la mercancía oficial, fila que durante las primeras horas siempre tuvo gente- y aunque se presentaron muy temprano, subieron los ánimos con su metal core, para dar paso a Fit for a King. Entre banda y banda habían cerca de 20 minutos o un poco más de diferencia, momento que brindaba a los asistentes una oportunidad de buscar dónde sentarse, comer o comprar algo sin perderse nada, ya que se contaba con un escenario.

Hawthorne Heights bajó el ritmo que ya habían marcado los shows anteriores, agradeció el apoyo del público mexicano y aprovecharon para expresar lo bello que es el país. Llegó el turno de una de las bandas mas esperadas: Escape The Fate (que apareció 10 minutos tarde debido a problemas técnicos), la agrupación liderada por Craig Mabbit de inmediato conectó con el público que coreó las canciones del disco “This War is Ours” , el mosh se armó en varias de las canciones. Poco después de las 6 de la tarde Thursday salió para presentarse y mientras oscurecía y la lluvia se hacía presente con una llovizna ligera pero constante, los de Nueva Jersey terminaron su show, mismo que también bajó el ritmo y la energía de lo que ya habíamos visto.

Cerca de las 7:30 llegó el turno de Kill Switch Engage, banda que elevó el ánimo de los asistentes que de inmediato se acercaron al escenario para brincar y mover la cabeza la ritmo de “My Curse”, “Unleashed”, “Hate by Design” y “Rose of Sharyn”, entre otras que interpretaron en una hora de concierto.

Y por fin, a las 9:10 de la noche Ronnie Radke y compañía aparecieron en las pantallas del festival con una transmisión que los seguía en el camino al escenario, los gritos de emoción empezaron con “Prequel”, a la que siguió “Zombified” y un clásico ya de la banda “I’m Not a Vampire” que pertenece al primer disco de la banda “The Drug In Me Is You” y que sin duda los fans que iniciaron con este material agradecieron escuchar en vivo.

Mientras la gente le gritaba a Ronnie “Que se encuere” y él preguntaba qué significaba eso, canciones como “Losing My Mind”, “Voices in My Head” y “Just Like You”, sonaron en el Velódromo Olímpico; antes de tocar “The Drug in Me Is You”, Ronnie preguntó al público quienes los habían visto 10 años atrás, haciendo referencia a la última vez que vinieron a México, para rectificar y decir que en realidad habían sido 7 y llamar mentirosos a quienes afirmaron que eran 10, todo con el característico humor ácido del cantante.

Falling in Reverse cerró su participación con la canción “Watch the World Burn” con un espectáculo de luces, fuego y una gran pantalla que lució durante toda su presentación y aunque Radke dejó el escenario 15 minutos antes de lo señalado en los horarios publicados, dejó a los asistentes listos para esperar a la siguiente banda y prometió volver pronto.

Alessana cerró un festival que tuvo fallas en la organización y contó con problemas técnicos, las opciones de comida eran pocas y caras y lució con gradas vacías, pero que hizo pasar un buen rato a quienes usaron fleco emo a inicios de los 2000 y que han seguido a las bandas desde aquellos años.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.