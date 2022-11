Call of Duty inspira la edición de una hamburguesa e incluye recompensas

Al comprar un combo de Modern Warfare II y registrarse en la App cada invitado recibirá un código canjeable que desbloqueará un aspecto de Operador BK y la hora de 2XP.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Call of Duty y Burger King colaboraron por el lanzamiento del juego Call of Duty: Modern Warfare II. Así que al comprar un combo de Modern Warfare II, Burger King ofrecerá a sus invitados gamers un aspecto de Operador gratis y una hora de 2XP que duplica la cantidad de experiencia ganada por el jugador para usar en Call of Duty: Modern Warfare II.

“Muchos gamers ya son clientes de restaurantes de comida rápida y, al llevarles las recompensas extra de Call of Duty, podemos encontrarnos con nuestros invitados allí donde están y aprovechar lo que realmente les apasiona de una manera auténtica”, dijo en un comunicado Iwo Zakowski, Director de Marketing Senior de Burger King Global. “Estamos encantados de unir fuerzas con Call of Duty para ofrecer a nuestros invitados gamers una bonificación gratuita por un juego que les encanta”, agregó.

¿Cómo funciona? Al comprar un combo de Modern Warfare II y registrarse en la App de Burger King cada invitado recibirá un código canjeable que desbloqueará un aspecto de Operador BK y la hora de 2XP. El aspecto de Operador lleva el logotipo “Burger Town”, una cadena de comida rápida ficticia que aparece en varios juegos de Call of Duty y, aunque solo se puede canjear una hora de experiencia doble cada vez, los jugadores pueden canjear hasta 40 horas (no limitadas a esta promoción) con cada combo comprado.

La promoción está disponible desde el 3 de noviembre y estará hasta el 9 de diciembre o hasta agotar existencias en todos los Burger King del país, al ordenar en mostrador, desde la App de Burger King o en plataformas de delivery como DiDi Food, Rappi y Uber Eats.