EnVivo ¬ Republicanos ganan mayoría en el Senado • Trump conquista 2 estados clave

Los ciudadanos estadounidenses no solo elegirán Presidente y vicepresidente, también votarán por los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado. Los resultados de las elecciones del martes dependerán de siete estados donde la votación se avizora muy reñida: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.

Washington, Nueva York y Ciudad de México, 5 de noviembre (AP/Europa Press/SinEmbargo).– Los ciudadanos estadounidenses están llamados este martes a las urnas para determinar el futuro político del país durante los próximos cuatro años. La Vicepresidenta, Kamala Harris, aspira a prolongar el Gobierno demócrata ante un Donald Trump que busca hacer historia volviendo a la Casa Blanca cuatro años después, en un contexto en el que las encuestas evitan dar por sentada la victoria de alguna de las dos candidaturas.

Aunque el proceso como tal lleva semanas en marcha habida cuenta de que los ciudadanos ya han podido votar por correo e incluso de manera presencial, este martes será el gran día. Cuando cierren los colegios electorales comenzará un goteo de proyecciones y resultados para conocer al futuro inquilino de la Casa Blanca.

Técnicamente, los ciudadanos no eligen de manera directa al Presidente, sino a los integrantes del Colegio Electoral, en virtud de un particular sistema que establece que la candidatura vencedora en cada estado se lleva todos los representantes en juego en dicho territorio; a excepción de Maine y Nebraska, donde el reparto es proporcional.

No existe un gran organismo federal en el que seguir la noche electoral, por lo que el goteo de proyecciones de los grandes medios irá tiñendo el mapa de azul o rojo en función de cada estado. La media general de encuestas da una clara ventaja a Harris en voto popular, pero la exsecretaria de Estado Hillary Clinton experimentó hace ocho años que no basta con obtener más sufragios que su rival sino imponerse en zonas claves, los conocidos como “swing states”.

Estos territorios no votan claramente demócrata o republicano y oscilan en función de cada cita. La media nacional de encuestas de RealClearPolitics apunta que en los estados en disputa, Trump mantiene su ventaja en Arizona, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, mientras que Harris parte por delante en Wisconsin y Michigan.

El contador de cada candidato irá subiendo a lo largo de la noche y una vez que uno de ellos alcance los 270 electores, más de la mitad de los integrantes del Colegio Electoral, se le proclamará de facto vencedor. La tradición marca entonces una sucesión de discursos de victoria y derrota, si bien Trump hace cuatro años se negó a reconocer públicamente el triunfo del actual Presidente, Joe Biden.

La Casa Blanca no es lo único que está en juego, ya que la Cámara de Representantes, controlada actualmente por los republicanos, se renovará totalmente, y en el Senado, con dominio demócrata, se ponen en juego una tercera parte de los escaños. Controlar el Legislativo o al menos una de las dos Cámaras es imprescindible para que un presidente pueda tener margen de maniobra política, tanto simbólica como práctica.

12:40 AM | DONALD TRUMP GANA G EORGIA, EL SEGUNDO ESTADO CLAVE

El candidato republicano ha conseguido 248 votos electorales tras obtener la victoria en Georgia, uno de los estados clave de estos comicios. Además, consiguió un segundo voto en el estado de Nebraska y otro más en Maine, completando los colegiados de ambas entidades.

Nebraska y Maine son los únicos dos estados que dividen sus votos del Colegio Electoral en función de los votos populares en distritos del Congreso individuales.

Kamala Harris, la candidata demócrata, ganó Nueva Hampshire, por lo que ahora cuenta con 214 votos. Le hacen falta 56. Trump sólo necesita 22.

Trump ha ganado hasta el momento Georgia, Carolina del Norte, Idaho, Utah, Montana, Wyoming, las Dakotas, 1 voto electoral de Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiana, Indiana, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Ohio, West Viriginia, Alabama, Carolina del Sur y Florida.

En cambio, la Vicepresidenta cuenta con el voto de 1 colegio electoral de Nebraska y otro de Maine, Hawaii, Viriginia, Nuevo México, Oregon, California, Washington, Colorado, Illinois, Washington D.C., Nueva Jersey, Nueva York, Maryland, Delaware, Connecticut, Vermont, Rhode Island y Massachusetts.

Los estados clave son Michigan con 15 votos, Wisconsin con 10, Nevada con 6, Pensilvania con 19, Carolina del Norte con 16, Georgia con 16 y Arizona con 11.

Hay que recordar que hace falta 270 votos electorales para alcanzar la Presidencia.

11:10 PM | EL PARTIDO REPUBLICANO ASEGURA MAYORÍA EN EL SENADO Y BUSCA LO MISMO EN LA CÁMARA BAJA

El partido republicano ha conseguido la mayoría en el Senado, por lo que un posible triunfo de su candidato, Donald Trump, asegura la alineación del Ejecutivo con el Legislativo.

En estas elecciones se eligen a 34 de los 100 senadores que conforman la Cámara Alta estadounidense. Junto con los 38 senadores republicano que mantienen su lugar, dicho partido ha obtenido la mitad más uno, es decir, 51 escaños. Por su parte, el partido demócrata, con 28 senadores que conservan su espacio, cuenta con 42 escaños.

Hasta el momento, falta la definición de otros siete lugares más.

La mayoría republicana sucedió tras la reelección de Bed Fischer, Senadora por Nebraska. Ella se impuso esta noche al candidato independiente Dan Osborn, mientras que otros dos republicanos han conseguido los escaños de dos senadores demócratas. El candidato republicano por el estado de Ohio ha ganado a su rival, Sherrod Brown, que aspiraba a obtener la reelección en las urnas, y el gobernador de Virginia, Jim Justice, ocupará el escaño que deja vacante el senador independiente, antes demócrata, Joe Machin.

El líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, de 82 años y en el cargo desde 2007, anunció a principios de este año que se retiraría del cargo después de que acabara su mandato (en esta cita electoral), por lo que se desconoce quien será el próximo líder de la mayoría de esta Cámara.

¿Y qué pasa con la Casa de los Representantes? Esta mantiene con la ventaja republicana, pues cuenta con la elección de 179 curules. En cambio, los demócratas tienen 148 lugares en dicha sede legislativa.

La Cámara Baja de Estados Unidos cuenta con 218 espacios en total, por lo que falta que se definan otros 108 espacios.

10:59 PM | LOS “ESTADOS BISAGRA” E MPIEZAN A PINTARSE. TRUMP ESTÁ A 40 VOTOS DE GANAR

Donald Trump ha conquistado el primer estado clave de esta contienda electoral. El republicano consiguió pintar Carolina del Norte de rojo.

Con esta conquista, el expresidente, quien busca su segundo periodo al frente de los Estados Unidos, cuenta con 230 votos electorales. Sólo le hacen falta 40 para ganar.

Para el caso de Kamala Harris, obtuvo victoria en Hawaii, Virginia, Oregon, Nuevo México, por lo que ahora suma 210 votos electorales. A la demócrata le hacen falta 60 sufragios para conseguir las llaves de la Casa Blanca. Además, consiguió un voto electoral de un colegiado de Nebraska.

Nebraska y Maine son los únicos dos estados que dividen sus votos del Colegio Electoral en función de los votos populares en distritos del Congreso individuales.

Trump ha ganado hasta el momento Carolina del Norte, Idaho, Utah, Montana, Wyoming, las Dakotas, 1 voto electoral de Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiana, Indiana, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Ohio, West Viriginia, Alabama, Carolina del Sur y Florida.

En cambio, la Vicepresidenta cuenta con el voto de 1 colegio electoral de Nebraska y otro de Maine, Hawaii, Viriginia, Nuevo México, Oregon, California, Washington, Colorado, Illinois, Washington D.C., Nueva Jersey, Nueva York, Maryland, Delaware, Connecticut, Vermont, Rhode Island y Massachusetts.

Los estados clave son Michigan con 15 votos, Wisconsin con 10, Nevada con 6, Pensilvania con 19, Carolina del Norte con 16, Georgia con 16 y Arizona con 11.

Hay que recordar que hace falta 270 votos electorales para alcanzar la Presidencia.

09:45 PM | TRUMP ESTÁ A 56 DE GANAR. KAMALA LLEVA 179 VOTOS ELECTORALES

Donald Trump mantiene la ventaja en la carrera presidencial al conseguir hasta este momento 214 votos electorales, mientras que Kamala Harris tiene 179 votos. Los “estados bisagra” aún no han culminado su recolección de sufragios.

El republicano ha ganado hasta el momento Idaho, Utah, Montana, Wyoming, las Dakotas, 1 voto electoral de Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiana, Indiana, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Ohio, West Viriginia, Alabama, Carolina del Sur y Florida.

En cambio, la Vicepresidenta cuenta con el voto de California, Washington, Colorado, Illinois, Washington D.C., Nueva Jersey, Nueva York, Maryland, Delaware, Connecticut, Vermont, Rhode Island y Massachusetts.

Hay que recordar que hace falta 270 votos electorales para alcanzar la Presidencia.

09:13 PM | SARAH MCBRIDE SE VUELVE LA PRIMER MUJER TRANSGÉNERO EN CONSEGUIR ASIENTO EN EL CONGRESO DE EU

La demócrata Sarah McBride se ha convertido este martes en la primera mujer transgénero en conseguir un escaño en el Congreso de Estados Unidos, según proyecciones de los resultados de las elecciones estadounidenses.

McBride, de 34 años, ha conseguido representar a Delaware en el Congreso de Estados Unidos al haber ganado con un 57,6 por ciento de los votos al aspirante republicano John Whalen III. En 2020 se convirtió en la primera persona que se identifica como transgénero en ocupar un escaño en el Senado de un estado.

“¡Gracias, Delaware! Gracias a sus votos y a sus valores, me siento orgullosa de ser su próxima miembro del Congreso. Delaware ha enviado un mensaje alto y claro: debemos ser un país que proteja la libertad reproductiva, que garantice licencias remuneradas y guarderías infantiles asequibles para todas nuestras familias, que garantice que la vivienda y la atención sanitaria estén disponibles para todos y que esta sea una democracia lo suficientemente grande para todos”, ha expresado a través de su perfil en la red social X.

Thank you, Delaware! Because of your votes and your values, I am proud to be your next member of Congress. Delaware has sent the message loud and clear that we must be a country that protects reproductive freedom, that guarantees paid leave and affordable child care for all our… pic.twitter.com/QgwRkpUlbD — Sen. Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 6, 2024

Durante una entrevista con la cadena de televisión NBC en septiembre, McBride dijo que su objetivo en el Congreso era trabajar para romper el estancamiento partidista y aprobar leyes como los permisos retribuidos por razones médicas.

Las proyecciones también dan la victoria en el estado de Delaware a la candidata demócrata a ocupar la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, frente al aspirante republicano, Donald Trump.

08:50 PM | ¿QUÉ SON LOS ESTADOS CLAVE? ¿QUIÉN HAN GANADO EN ELLOS HASTA EL MOMENTO?

La mayoría de las encuestas de Estados Unidos han obtenido resultados similares en los resultados electorales, excepto en seis estados, los cuales son los que marcarán la diferencia en esta contienda presidencial. Por eso mismo también se les ha llamado “estados bisagra” o “estados péndulo”, pues no tienen un patrón fijo.

Los estados clave son Michigan con 15 votos, Wisconsin con 10, Nevada con 6, Pensilvania con 19, Carolina del Norte con 16, Georgia con 16 y Arizona con 11.

De esas entidades, hasta el momento, ninguno ha ganado, pero el llenado de los colegios electorales ha mostrado tendencias de posibles triunfos:

Donald Trump tiene ventaja en Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Kamala Harris aventaja en Pensilvania y Wisconsin. En cambio, Arizona y Nevada aún no cuenta con datos sobre sus colegios electorales.

08:17 PM | TRUMP HA CONQUISTADO 17 ESTADOS Y KAMALA HARRIS DOMINA EN 9

Donald Trump ha ganado en los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Louisiana, Wisconsin, Arkansas, Ohio y Texas.

Por su parte, Kamala Harris se llevó la victoria en Nueva York.

Con estos triunfos, el republicano acumula 178 votos electorales, mientras que la Vicepresidenta demócrata cuenta con 99 votos.

Hay que recordar que hace falta 270 votos electorales para alcanzar la Presidencia.

07:30 PM | TRUMP SUMA ARKANSAS. HARRIS CONSIGUE NUEVA JERSEY, DELAWARE E ILLINOIS

El conteo ha actualizado la suma de colegios electorales para cada candidato presidencial en Estados Unidos. Donald Trump, expresidente republicano, se ganó a Arkansas, adicionando otros seis votos electorales. En total lleva 101, equivalente a 17 millones 856 mil 956 sufragios (53.5 por ciento).

Por su parte, la actual Vicepresidenta, Kamala Harris, ganó en los estados de Nueva Jersey, Delaware e Illinos, por lo que añadió 14 votos, tres y 19 más, respectivamente. Con dichos nuevos datos, la demócrata acumula 52 votos.

Hay que recordar que hace falta 270 votos electorales para alcanzar la Presidencia.

07: 15 PM | BERNIE SANDRES ES REELEGIDO SENADOR POR VERMONT

El senador independiente Bernie Sanders, de 83 años, ha sido reelegido en la cámara alta por el estado de Vermont, según las proyecciones de los medios estadounidenses, como la cadena de televisión NBC.

Sanders, que se ha presentado varias veces a las primarias del Partido Demócrata a la Casa Blanca y fue congresista en la Cámara de Representantes (1991-2007), ha mostrado su apoyo durante las presidenciales a la vicepresidenta, Kamala Harris.

De hecho, poco antes de conocer su reelección, se ha mostrado “orgulloso” de emitir su voto por Harris. “Este día de elecciones es uno de los más importantes en la historia de nuestro país”, ha declarado a través de su perfil en la red social X, antes de agradecer a quienes han apoyado su candidatura.

BREAKING: Bernie Sanders wins re-election in Vermont Senate race, NBC News projects. pic.twitter.com/myyra3aEcs — MSNBC (@MSNBC) November 6, 2024

07:00 PM | TRUMP GANA EN 9 ESTADOS Y KAMALA EN 5

Donald Trump ganó en los estados de Florida, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Alabama y Carolina del Sur. Con los previos triunfos en Indiana, Kentucky y West Virginia, el candidato republicano acumula 95 votos electorales.

Por su parte, la demócrata Kamala Harris ganó en Rhode Island, Maryland, Massachusetts y Connecticut. Junto con su triunfo en Vermont, la Vicepresidenta se lleva 35 votos.

Hay que recordar que hace falta 270 votos electorales para alcanzar la Presidencia.

AP Race Call: Donald Trump wins Florida for the third consecutive election, earning the state’s 30 electoral votes. https://t.co/IKhTG56fPE pic.twitter.com/OAegMayKzB — The Associated Press (@AP) November 6, 2024

06:50 PM | PRORROGAN CIERRE DE URNAS EN GOERGIA POR AMENAZAS DE BOMBA

El Secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, ha anunciado este martes que se ha prorrogado la hora de cierre de un total de 15 centros de votación, la mayoría de ellos por amenazas de bomba que supuestamente provienen de Rusia.

Raffensperger ha especificado que doce de los centros de votación –seis en el condado de DeKalb, cinco en el de Fulton y uno en Gwinnett, que están en los suburbios de Atlanta– han visto extendido su horario por las citadas amenazas de bomba, mientras que la prórroga en los tres restantes –dos en Cobb y uno en Glynn– ha sido por “causas normales”.

“El FBI sabe de dónde viene, pero queremos asegurarnos, en interés de la seguridad pública, de que no se retrase a nadie a la hora de votar”, ha dicho el funcionario estatal en referencia al informe sobre el servicio de Inteligencia estadounidense publicado horas antes y que apuntaba a que las amenazas “procedentes de dominios de correo electrónicos rusos” no son “creíbles”.

Georgia es uno de los estados clave para estas elecciones, y es que el expresidente Donald Trump perdió allí por una diferencia de 11mil 779 votos en los anteriores comicios.

Multiple bomb threats made in Georgia, specifically at polling places in Fulton County, Dekalb County, and Cobb County. pic.twitter.com/ZzUbPALefo — Zaki Solja (@zakisolja) November 6, 2024

06:33 PM | TRUMP GANA INDIANA, KENTUCKY Y WEST VIRGINIA. KAMALA LLEVA VERMONT

Las primeras proyecciones de los medios estadounidenses apuntan a que el candidato republicano, Donald Trump, se ha hecho con la victoria en las elecciones presidenciales en los estados de Indiana, Kentucky y West Virigina, mientras que la candidata demócrata, Kamala Harris, ha ganado las elecciones en el estado de Vermont.

Estas primeras victorias entran dentro de los pronósticos. Kentucky aportará a Trump ocho votos electorales, Indiana sumará otros once y West Virigina añade otros cuatro votos. Mientras tanto, Vermont representa tres votos para Harris. Hay que recordar que hace falta 270 votos electorales para alcanzar la Presidencia.

También han comenzado a aparecer las primeras proyecciones para un estado clave como es Georgia, que aporta 16 votos electorales, pero ahora mismo los votantes en el estado sureño no parecen decantarse por ningún candidato en concreto.

Polls have closed in Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont and Virginia. Live updates for #Election2024: https://t.co/vNyURdNHtn pic.twitter.com/drxWwXOYpX — The Associated Press (@AP) November 6, 2024

05:43 PM | EQUIPO ELECTORAL EN FILADELFIA DESMIENTE A TRUMP TRAS ACUSACIONES DE FRAUDE

Uno de los tres miembros del equipo electoral de Filadelfia, el republicano Seth Bluestein, salió al paso de los comentarios de Trump de que había menciones a fraude masivo en Filadelfia y negó los señalamientos. “No hay absolutamente nada de verdad en esas acusaciones. Es otro ejemplo de desinformación”.

El voto en la ciudad, defendió, es “seguro y está asegurado”.

04:46 PM | TRUMP ACUSA “FRAUDE MASIVO” EN FILADELFIA

Donald Trump acusó un supuesto “fraude masivo” en Filadelfia, aunque no presentó pruebas que corroboren esa información.

“Se habla mucho de TRAMPAS masivas en Filadelfia. ¡¡¡Llega la policía!!!”, escribió Trump en su red Truth Social.

Hasta el momento, no hay evidencias de disturbios, mientras se acerca el cierre de casillas.

#Trump ha lanzado su primera acusación de supuesto fraude, supuestamente en Filadelfia, la gran urbe demócrata en el trascendental estado bisagra de #Pensilvania. Dice que hay una respuesta policial pero la policía de la ciudad se lo ha negado a CNN. pic.twitter.com/Kb3dbigDuy — Idoya Noain (@noainny) November 5, 2024

03:40 PM | DETIENEN A HOMBRE CON “OLOR A COMBUSTIBLE” CERCA DEL CAPITOLIO

La Policía del Capitolio de Estados Unidos informó la detención de un hombre que “olía a combustible” y que portaba una pistola de bengalas en el centro de visitantes justo el día en el que se celebran las elecciones presidenciales, que enfrentan al expresidente Donald Trump y a la actual vicepresidenta del país, Kamala Harris.

“El hombre olía a combustible, tenía una linterna y una pistola de bengalas”, ha indicado en un breve comunicado, agregando que el sospechoso ha sido detenido durante un control de seguridad al entrar al edificio, sin dar más información al respecto.

El centro de visitantes del Capitolio, accesible a la ciudadanía y abierto de lunes a sábado, se encuentra separado del lugar en el que los congresistas llevan a cabo sus actividades y cuenta con una cafetería y una tienda de regalos.

Our officers just arrested a man who was stopped during our screening process at the Capitol Visitor Center (CVC). The man smelled like fuel, had a torch & a flare gun. The CVC is closed for tours for the day, while we investigate. We will provide more information when we can. pic.twitter.com/J5geNud1h2 — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) November 5, 2024

02:45 PM | AMENAZAS FALSAS DE BOMBA Y FALLO EN SOFTWARE EN PENSILVANIA, LOS PRIMEROS INCIDENTES EN ELECCIONES

Falsas amenazas de bomba en Georgia y fallos de software en las máquinas lectoras de votos en Pensilvania son algunos de los incidentes que se han producido este martes, el día en que millones de estadounidenses acuden a elegir su próximo presidente.

Ante el reporte del fallo técnico en uno de los estados clave para los comicios estadounidenses, un Juez estableció a ampliar dos horas la votación en el condado de Cambria hasta las 22:00 horas (tiempo local).

El Departamento de Estado de Pensilvania reconoció en un comunicado los problemas en el condado de Cambria y añadió que “todas las papeletas completadas serán aceptadas, puestas en lugar seguro y contadas por el Consejo de Elecciones”.

A court order has extended polling place hours in Laflin Borough (Luzerne County) until 9:30 p.m. tonight. Voters in line before 8 p.m. will be able to vote on the county’s regular voting system. Voters who get in line after 8 p.m. will vote by provisional ballot. Polls in all… — PA Department of State (@PAStateDept) November 5, 2024

En el estado de Georgia, uno de los considerados clave en esta votación, la jornada se inició con varias amenazas de bomba contra al menos dos centros de votación. Pero pocas horas después, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, anunció que las amenazas eran falsas y obra de un “actor estatal extranjero”, en concreto Rusia.

A pesar de las amenazas, al mediodía, más de medio millón de personas habían votado en persona en Georgia.

12:04 PM | TRUMP EMITE SU VOTO

Donald Trump ha votado en Palm Beach, Florida, y dice que su última campaña presidencial ha sido la mejor hasta ahora.

“Hice una gran campaña. Creo que quizás fue la mejor de las tres. Lo hicimos muy bien en la primera, lo hicimos mucho mejor en la segunda pero luego algo pasó. Diría que ésta es la mejor campaña que hemos hecho”, dijo Trump parado junto a su esposa Melania Trump.

10:00 AM | SHEINBAUM MANTENDRÁ RELACIÓN CON QUIEN GANE

Gane quien gane en Estados Unidos “va a haber buena relación”, garantizó el martes la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa diaria.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos y con quien comparte más de 3.000 kilómetros de frontera. Temas como la migración y la seguridad han sido clave en esta campaña presidencial.

La Mandataria aseguró que “es muy importante que en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora, en ese momento tiene que haber reuniones, información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México tanto en términos de combate al narcotráfico, de evitar que llegue fentanilo… y también en términos de la migración”.

Agregó que a veces los políticos estadounidenses no tienen “buena información del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera… De diciembre de 2023 al cierre de octubre hay una disminución del 75 por ciento de migrantes que llegan a la frontera norte”.

8:30 AM | FISCALES LLAMAN A VOTAR EN CALMA

Los fiscales generales de 47 estados y tres territorios de Estados Unidos instan a la gente a permanecer en paz y a “condenar preventivamente cualquier acto de violencia relacionado con los resultados” de las elecciones.

“Hacemos un llamado a todos los estadounidenses a votar, participar en el discurso civil y, sobre todo, respetar la integridad del proceso democrático”, escribieron. “La violencia no tiene cabida en el proceso democrático, ejerceremos nuestra autoridad para hacer cumplir la ley contra cualquier acto ilegal que la amenace”.

8:25 AM | ABREN URNAS EN FLORIDA

Cuando las urnas abrieron a las 7 a.m. en Florida, la mayoría de los votantes registrados del estado ya habían emitido su voto anticipado, incluido el voto por correo y el voto anticipado en persona, según un análisis de datos estatales realizado por el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

De los que esperaron para votar el día de las elecciones, muchos estaban cumpliendo anticipadamente con su deber cívico, según funcionarios electorales.

En el condado de Orange, hogar de la ciudad de Orlando, más de 4 mil 700 personas votaron en los primeros 20 minutos de apertura de las urnas, según una publicación en las redes sociales de la oficina del supervisor electoral del condado.

8:20 AM | MIGRANTES HACEN FILAS EN TIJUANA

En Tijuana, México, los migrantes hicieron fila horas antes de sus citas de las 5 a.m. para ingresar legalmente a Estados Unidos utilizando una aplicación telefónica en línea que la administración de Joe Biden introdujo en enero de 2023 para desalentar los cruces fronterizos ilegales.

Más de 852 mil inmigrantes han entrado a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, cuyo futuro depende del resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Donald Trump ha criticado duramente a CBP One como parte de su plataforma migratoria que incluye planes para deportaciones masivas. Kamala Harris ha dado pocos detalles específicos sobre inmigración, pero se espera que continúe en gran medida con las políticas de la administración Biden, incluidas severas restricciones a la solicitud de asilo.

Varios de los más de 100 inmigrantes con citas en Tijuana -en su mayoría venezolanos, pero también muchos cubanos y haitianos- dijeron que estaban al tanto de las elecciones estadounidenses, pero que no tenían impacto sobre cuándo y si debían abandonar sus hogares.

00:00 HORAS | CAEN MERCADOS ASIÁTICOS

Independientemente de los resultados, las elecciones ya están teniendo repercusiones en los mercados bursátiles mundiales.

Las acciones asiáticas se debilitaron en las primeras operaciones en medio de un creciente sentimiento de aversión al riesgo. Las acciones en Sydney y Seúl cayeron, empujando a un índice regional a números rojos, pero el índice de referencia de Tokio subió después de un día festivo.

