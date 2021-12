FOTOS: Astronauta capta la Tierra desde la EEI durante el eclipse solar total de 2021

Ciudad de México, 6 de diciembre (RT).- La astronauta de la NASA Kayla Barron fotografió la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI) durante el único eclipse solar total del 2021, que tuvo lugar el pasado sábado 4 de diciembre.

“Saturday morning, the Expedition 66 crew squeezed into the Cupola to check out the total solar eclipse that occurred over Antarctica and the Southern Ocean. Here the moon casts an oblong shadow on the Earth’s surface. It was an incredible sight to behold.”

– Kayla Barron pic.twitter.com/FktW8qsBIU

— NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) December 4, 2021