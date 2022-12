La violencia opaca esfuerzos en Zacatecas. Viene de atrás, pero consolidó estos años

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– Los niveles de violencia registrados en Zacatecas nuevamente han prendido alertas. En las últimas semanas se han reportado bloqueos, personas que han sido desplazadas de sus comunidades así como el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional, el General Brigadier José Silvestre Urzua Padilla, y el del Juez Roberto Elias Martínez. Situaciones que explican —en parte​​— por qué en 2021 fue la entidad con la mayor tasa de homicidios con 109 de estos crímenes por cada 100 mil habitantes, y sobre todo por qué está entre los 10 estados más violentos actualmente, además de tener dos de los municipios con peor percepción de seguridad de todo el país.

Las cifras que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) permiten ver cómo la descomposición de la seguridad en Zacatecas avanzó durante el Gobierno del priista Alejandro Tello Cristerna, quien al asumir el poder en septiembre de 2015 cerró ese año con 286 víctimas de homicidios dolosos, una cifra que para 2021 —al cierre de su administración y los primeros meses del morenista David Monreal, quien tomó protesta en septiembre de ese año— aumentaría un 468 por ciento.

Especialistas y autoridades coinciden en que, por su ubicación geográfica, Zacatecas es territorio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, considerado el más peligroso del país. Una problemática que está detrás de los indicadores de inseguridad.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval reconoció que la violencia en la entidad se debe a que es “un nudo de comunicaciones” donde confluyen las carreteras que pueden dirigirse a diferentes partes del país, principalmente hacia el norte. De acuerdo con esta información, los delitos los concentran municipios clave para el tránsito como Fresnillo, Guadalupe y la capital.

Tan sólo el fin de semana, habitantes de la entidad denunciaron la quema de vehículos y bloqueos de carreteras en el estado. La Secretaría de Gobierno estatal calificó estos eventos como “distractores” ya que a la par se registró un motín y varios hombres intentaron huir del Centro Regional de Reinserción Social (Cereso) de Cieneguillas. Los bloqueos, sumados a los asesinatos de funcionarios estatales, han sido vistos como parte de la creciente disputa de los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco.

“Como se trata de dos organizaciones de gran tamaño y ninguna quiere cederle terreno a la otra lo que se genera es un aumento inusitado de la violencia no sólo en términos numéricos, si no también en términos de lo visual que termina siendo la violencia: estos bloqueos que se dieron, atentar contra la vida de funcionarios de alto nivel como el General de la Guardia Nacional José Silvestre Urzua y el Juez Roberto Elías Martínez no es otra cosa que enviar mensajes de fortaleza, de que no están dispuestos a ceder terreno”, explicó en entrevista Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.